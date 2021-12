Ripple-sjef: 2021 har vært et vannskilleår for krypto

Brad Garlinghouse sier at 2021 var Ripples sterkeste år, med innføringen av ODL-tilbudet til tross for at selskapet står overfor et søksmål fra SEC.

Ripple-sjef Brad Garlinghouse sier at 2021 var et vannskille for kryptoindustrien. Han mener utviklingen det siste året har fått krypto bredt akseptert, med milliarder av mennesker som har fått en mulighet til å komme inn i et globalt finanssamfunn.

Garlinghouse bemerker også at året var Ripples sterkeste noensinne, selv med den negative stemningen som omringet selskapet etter søksmålet fra US Security and Exchange Commission (SEC).

Ripple-sjefens kommentarer kommer ettersom det bredere kryptovaluta- og blokkjedeområdet ser ut til å bygge videre på det positive i 2021 når markedet går inn i 2022.

Forresten, det var 2021 man så en eksplosjonen av NFT-er, vekst i DeFi og økt interesse for metaversen, samt snakk om Web 3. Det er også et år hvor USA signaliserte at de ikke ville følge Kina i å slå ned på Bitcoin-utvinning og heller ikke forby kryptovalutaer.

" Det har vært utrolig å se mye mindre 'maksimalisme', og mange flere utbyggere som slutter seg til industrien ," observerte han via en serie kommentarer delt på Twitter. Han ser på dette som positivt for hele økosystemet.

Garlinghouse sa at året var Ripples beste noensinne, og pekte på det faktum at 25 % av RippleNets dollarvolum ble registrert via den XRP-baserte On-Demand Liquidity (ODL)-funksjonen. Nettverket registrerte også en økning i ODL-transaksjoner, som han sa var 25 ganger mer sammenlignet med statistikk fra 3. kvartal 2020. Transaksjonsantallet økte også med 130 % kvartal over kvartal.

Ripple opplevde også betydelig ekspansjon ved å gå inn i nye markeder for sine ODL-funksjoner, med nye tilbud i nøkkelkorridorer som Japan og UAE.

Garlinghouse er en av de hardeste kritikerne av SEC, og han føler at regulatoren gjør USA uattraktivt for kryptoselskaper. Han legger til at mens Web 2 var et verk av flere amerikanske selskaper, kan det hende at det samme ikke skjer med Web 3.

Her stilte han spørsmålstegn ved SECs tilnærming til regulatoriske spørsmål, og sa at det er en farse å fortsatt referere til krypto som «det ville vesten» når de fleste bransjeaktører overholder finansregulatorer over hele verden.

Det bransjen trenger ifølge ham, er regelmessig klarhet og konsistens fra håndhevingsorganer, med selskaper som ikke blir straffet for å kreve det samme fra relevante myndigheter.

Ignoring its prior statements, the SEC today won’t answer questions about the legal status of ETH, much less anything else. Is the agency actually living up to its mission of protecting investors w/ regulation by enforcement & what @HesterPeirce calls "strategic ambiguity"? 7/10 — Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) December 22, 2021

Ripple har fastholdt SECs anklage om at selskapets ledere engasjert i ulovlig salg av et sikkerhetstoken er en urettferdig klassifisering av XRP, gitt regulatorens syn på Ethereums ETH.

XRP handles for tiden rundt $0,96, omtrent 18 % opp den siste uken og mer enn 116 % opp i løpet av det siste året. Imidlertid, mens mange av sine kamerater nådde nye rekorder i 2021, nådde XRP en topp på rundt $1,96 i april og er mer enn 55 % lavere enn ATH nådde tidlig i 2018.