Ripples kamp for å beseire US Securities and Exchange Commission (SEC) er en sak som har vart siden desember 2020 og kommer til å vare til begynnelsen av 2023, ifølge en oppdatering delt av Stuart Alderoty, General Counsel i Ripple.

Saken dreier seg om XRP, en kryptovaluta lansert av Ripple Labs.

Den 22. desember kunngjorde SEC at de hadde siktet Ripple Labs Inc. og to toppledere for salg av uregistrerte verdipapirer verdt 1,3 milliarder dollar. Regulatoren sa at verdipapirtilbudet var » pågående «, angivelig med henvisning til Ripples salg av XRP.

I hovedsak sa SEC at XRP var en sikkerhet. Ripple og dets toppledere har hevdet at verdipapirregulatoren anklager er direkte usanne. Så mye mer har kommet frem, inkludert kommentarer fra tidligere SEC-tjenestemenn.

Lørdagens oppdatering fra Alderoty, og forsvarsadvokat James K. Filan, betyr at det kommer til å bli hele to år med venting på sakens løsning.

» Det ser nå ut som en resolusjon vil komme i 2023 – og hver dag som går skader amerikanske borgere som i hovedsak var ofre for et teppetrekk fra SEC ,» sa Alderoty i en Twitter-tråd .

Filan pekte på den samme sannsynligheten, og uttalte i en tweet at både SEC og Ripple hadde sendt inn et felles planleggingsbrev for å søke en løsning på saken. Ifølge ham har partene foreslått at åpningssaker for saksbehandling starter i august.

Tidslinjen imøtekommer også alle ekspertutfordringer, med avsluttende briefer som forventes » noen dager før jul .»

SECs tilsynelatende forsinkelsestaktikk i løpet av saken spilte tilsynelatende en rolle i Ripples beslutning om å gå med på en felles innlevering. Det er grunnen til at XRP-innehavere må tåle den lange ventetiden på en potensiell løsning.

Alderoty sa:

“ Til de som spør om dette er en felles innlevering – ja det er det. Men basert på SECs merittrekord, hvis vi ikke gikk med på dette, ville neste iterasjon med stor sannsynlighet vært enda lengre .»

To all that have been following the case thus far – thank you. Know that Ripple is pushing hard (and the Court is working hard) to resolve the case as soon as possible, despite the SEC time and again doing everything they can to delay. https://t.co/bP0shaNBOa

— Stuart Alderoty (@s_alderoty) April 22, 2022