Ripple vs Stellar: Er XRP eller XLM det beste kjøpet?

Ripple og Stellar er noen av de største kryptovalutaene i verden. De to har en markedsverdi på henholdsvis over 35 milliarder dollar og 4,9 milliarder dollar. De har også en felles historie med tanke på at Stellar ble opprettet av en medgründer av Ripple. Så i denne Ripple vs Stellar-analysen vil vi identifisere hvilken av disse to som er det beste kjøpet.

Ripple vs Stellar

Ripple er et blokkjedeprosjekt i pengeoverføringsindustrien. Det styres av Ripple Labs, et selskap som samarbeider med andre firmaer i finanssektoren. Den løser pengeoverføringsutfordringen ved å tilby on-demand liquidity (ODL) funksjon og XRP token. I løpet av de siste årene har Ripple etablert partnerskap med en rekke selskaper som Santander og Azimo.

Stellar er også i pengeoverføringsbransjen. Stellar løser utfordringen ved å la folk lage åpne representanter for forskjellige valutaer som amerikanske dollar, euro og japanske yen. Den har også en SDK som bedrifter i bransjen kan bruke for å fremskynde transaksjoner. Som vist nedenfor, har Ripple og Stellar hatt en lignende utvikling de siste årene.

Dette taler for Ripple

Det er flere grunner til at mange tror at Ripple er en bedre investering. For det første har den en lengre merittliste enn Stellar siden den ble etablert i 2013. Som et resultat er den et mer kjent merke enn Stellar. For det andre har Ripple en lang historie med vekst med tanke på at utviklere snart vil begynne å bygge ved å bruke plattformen.

For det tredje, mens Ripple har gått gjennom utfordringer, har den opprettholdt de fleste av sine tidligere forhold. Ripple samarbeider med noen av de ledende selskapene i finansbransjen. Videre mener analytikere at SEC vs Ripple-saken har presset den til å bli undervurdert.

En vanlig bekymring er imidlertid at XRP egentlig ikke er en kryptovaluta på grunn av den enorme kontrollen som Ripple har. Slik kjøper du Ripple .

Dette taler for Stellar

Vi skal nå se på hva som taler for kjøp av Stellar. For det første er Stellar en åpen plattform som har blitt brukt til å bygge noen kjente verktøy. For eksempel ble den brukt til å bygge USD Coin, en av de mest populære stablecoins globalt. USDC ble bygget av Circle, et selskap som er verdsatt til over 10 milliarder dollar.

For det tredje brukes Stellar allerede av utviklere fra hele verden. Noen av de populære selskapene som bruker Stellar er blant andre ClickPesa, SatoshiPay og CoinQuest.

XRP vs XLM: hvilken er et bedre kjøp?

Ut fra min erfaring tror jeg at Ripple er et bedre kjøp enn Stellar på grunn av sin sterke merkevare. Jeg ser også på den nåværende SEC vs Ripple-saken som netto positiv for mynten. Jeg forventer at dommen vil være litt positiv for mynten og tiltrekke flere investorer.