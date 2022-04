Ripple (XRP) kan akselerere til $0,82 på kort sikt

Ripple (XRP ) har gått inn i et bullish oppsett som kan utløse en avgjørende opptrend. Mynten har gjenvunnet en viktig trendlinje og kan se ut til å bygge momentum i de kommende dagene. Men hvor langt kan Ripple gå? Mer analyse nedenfor, men først, her er viktige takeaways.

XRP har konsolidert gevinster over 100-dagers glidende gjennomsnitt

Mynten har brutt $0,72 og gjenvunnet en viktig trendlinje.

Momentumet kan presse XRP mot $0,82 på kort sikt.

Datakilde: Tradingview

Ripple (XRP) og oppsidepotensialet

Det bredere kryptomarkedet har stabilisert seg etter en vanskelig start på april. Selv om de fleste mynter ikke har rapportert rekordstor avkastning, har de holdt på de fleste av gevinstene vi så under okseløpet i mars.

XRP økte verdien med 10 % forrige uke og har nå gått inn i et bullish oppsett som kan gi ytterligere gevinster på rundt 15 %. I det øyeblikket tokenet smadret forbi $0,72, gikk det inn i en viktig øvre trendlinje. Så langt har mynten holdt denne linjen og ser ut til å stige mot $0,83. XRP holder seg også jevnt over sin 100-dagers SMA, noe som gir mer støtte til denne bullish avhandlingen.

Til tross for dette er det fortsatt flere risikofaktorer. For det første er den relative styrkeindeksen fortsatt litt i bjørnens territorium. Dette kan gjøre det svært vanskelig å opprettholde momentum oppover. Av denne grunn vil det være best å nærme seg dette oppsettet med effektiv risikostyring. Faktisk, hvis XRP faller under $0,68, vil denne analysen bli ugyldig.

Bør du kjøpe XRP?

Som nevnt ovenfor gjenstår det fortsatt en viss risiko for XRP. Men oppsidepotensialet til å få 15 % i løpet av de neste dagene er der. I så fall kan du kjøpe XRP, men pass på at du bruker små mengder kapital.

Men hvis du planlegger å holde mynten på lang sikt, kan du kjøpe den uten bekymringer. XRPs langsiktige utsikter er svært positive.