Som mange andre store kryptovalutaer i markedet, er Ripple (XRP) i ferd med å komme seg. Tokenet har faktisk begynt å konsolidere seg rundt en avgjørende støttesone, noe som øker sjansene for oppgang på kort sikt. Men hvordan skal dette skje? Analyse kommer nedenfor, men først noen høydepunkter:

XRP har funnet tilstrekkelig støtte rundt $0,6 og har faktisk konsolidert seg rundt dette nivået.

Hvis disse gevinstene holder seg ytterligere, kan XRP stige med 20 % og treffe $0,757-merket i løpet av de kommende dagene.

I skrivende stund handles tokenet for $0,61, opp rundt 4% i 24-timers intradagshandel.

Datakilde: Tradingview.com

Ripple (XRP) – prisprediksjon og handling

De siste ti dagene har vi sett XRP teste $0,6-barrieren. Faktisk ser det ut til at tokenet konsoliderer seg rundt denne prisen og at volatiliteten nesten er borte. I motsetning til andre kryptoaktiva, har XRP svevet rundt gevinster og tap på mellom 2 og 4%.

Dette kan tyde på at den finner mye sterk støtte på $0,6. Hvis Ripple faktisk er i stand til å holde gevinster over denne terskelen, er det mulig at den kan stige med nesten 20 % i løpet av de kommende dagene. Dette vil ta mynten til en prislapp på $0,75, nærmere dens 50-dagers SMA på $0,77.

Hvorfor du bør kjøpe Ripple (XRP)

Glem det nylige krasjet i krypto. Det er ingen tvil om at markedet vil komme seg, og dessuten er de fleste eksperter enige om at en korreksjon trolig var på vei. Ripple (XRP) er en av de ledende kryptoaktiva i verden.

Hvis du leter etter den perfekte mynten for å ri på kryptogjenoppretting i 2022, så er det et godt valg. Dessuten var mynten en av de beste når det gjelder ROI i fjor.