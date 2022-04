Ripple (XRP)-prisen falt 2 % i dag: hvorfor falt XRP-prisen?

Selv om dagen har vært bra for de fleste kryptovalutaer, har dette ikke vært tilfelle for Ripple (XRP). Den startet dagen med et fall på 2 % før den nåværende stigningen på rundt 1,96 % i skrivende stund.

Ripple har hatt en berg-og-dal-bane og det er ikke rart at den generelle prisendringen for måneden og uken ser ut til å være så lav, mens andre valutaer har både doblet, tredoblet og firedoblet seg.

I denne artikkelen vil vi fokusere på noen av problemene som påvirker Ripple-prisen.

Hvorfor falt XRP-prisen?

Selv om Ripple har sett noen kursgevinster i det siste, har gevinstene i de fleste tilfeller forsvunnet like raskt som de har kommet. I dag startet XRP dagen med et fall før det ble grønt med en økning på ca. 1 % i skrivende stund.

Men hva er faktorene som påvirker prisen på Ripples token, XRP? Hvorfor stiger ikke prisen selv i en tid da investorer føler at det er altcoinsesong? Denne artikkelen prøver å forklare hva som kan være årsaken til fallet i XRP-prisen, og det har blitt fokusert på den siste utviklingen, som er det nylige uttaket av 1 milliard XRP-mynter.

Uttak av 1 milliard XRP-midler

I dag trakk Ripple DLT-tjenesteleverandøren svimlende 1 milliard XRP-mynter fra escrow den første dagen i en ny måned for å legge til noe av det til den sirkulerende forsyningen.

Det er viktig å merke seg at Ripple har hatt en rutine med å ta ut en engangssum av XRP fra sin deponeringskonto den første dagen i hver måned for å injisere flere mynter i sirkulasjon. Men mens flyttingen alltid har hatt en positiv innvirkning på prisen på XRP, har denne måneden vært annerledes med prosessen som har hatt en negativ innvirkning på markedsprisen. Ripple falt med 2 % tidligere i dag umiddelbart etter at uttaket ble gjort.

WhaleStats, den største kryptofondssporeren, bekreftet at Ripple-uttak ble utført i deponeringen i to avdrag på 500 millioner XRP hver. I følge rapporter fra WhaleStats og detaljer fra Ripple, ble uttaket utført tidlig på morgenen i dag til en omtrentlig kostnad på 811,39 millioner dollar.

Etter nyhetene falt Ripples markedsverdi til 39,3 milliarder dollar og mistet sin sjette plassering til Solana.