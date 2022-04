Ripple (XRP) har handlet sidelengs de siste to dagene. Mynten hadde klart å se et anstendig momentum oppover, men det ser ut til at altcoinen går tom for damp. Så hvordan vil prishandlingen utspille seg på kort sikt? Her er noen faktorer:

Ripple har vist svakhet når den forsøker å krysse sin 200-dagers EMA

Dette tyder på at det avgjørende bullish-utbruddet vi så er i ferd med å trekke seg tilbake

Mynten kan falle så lavt som $0,62 i løpet av de kommende dagene

Datakilde: Tradingview

Ripple (XRP) – Slutten på opptrenden

Mange mynter ville trolig trekke seg tilbake etter at de økte den siste uken. Men for Ripple ser det ut til at slutten av linjen har kommet mye raskere enn forventet. I de to siste handelsøktene har mynten stort sett handlet sidelengs. Faktisk, i løpet av de siste 24 timene, hadde XRP oppnådd gevinster på mindre enn én enkelt prosent.

Mynten har også møtt stor motstand ved sin 200-dagers EMA på $0,85. Etter å ha blitt avvist flere ganger forrige uke, kan okser bestemme seg for å låse inn fortjeneste, noe som kan føre til et massivt salgspress.

Hvis XRP ikke klarer å knuse forbi $0,85, vil mynten sannsynligvis falle til $0,62. Dette vil representere et fall på nesten 25 %. RSI forblir også nøytral, med Moving Average Convergence Divergence som holder seg over midtlinjen. Alle disse indikatorene viser en avtagende bullish opptrend. Som sådan har XRP mer nedsiderisiko enn oppsidepotensial.

Bør du kjøpe Ripple (XRP) nå?

Ikke egentlig. Det beste inngangspunktet for en bullish handel vil være over $0,85, som vil være over 200-dagers EMA. Men hvis XRP ikke klarer å klare det, vil vi se et kraftig fall.

Som sådan, vent i en uke eller så og kjøp bare hvis mynten faller tilbake til $0,62. Dette gjelder også for langsiktige investorer.