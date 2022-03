Ripples «store seier» mot SEC

Brad Garlinghouse sier at Ripple er sikker på at SECs sak til slutt vil "bli avvist."

XRP-prisen steg nesten 8 % etter nyhetene

Ripple har hevdet at XRP-tokenet ikke er en sikkerhet, og stilte tidligere spørsmål ved en SEC-tjenestemann sine kommentarer om Bitcoin og Ethereum





Ripple-sjef Brad Garlinghouse har kalt den siste avgjørelsen fra en New York-dommer i Ripple vs. US Securities Exchange Commission (SEC)-saken som en "stor seier" for blokkjedeselskapet.

" Hvis du ikke var oppmerksom da, burde du være det nå. Stor seier for Ripple i dag !" sa Garlinghouse.

Kommentaren hans fulgte en ordre fra den amerikanske distriktsdommeren Analisa Torres som avviste SECs forslag om å slå ned Ripples Fair Notice-forsvar.

https://twitter.com/CryptoLawUS/status/15023647271116288003

En del av dommer Torres' ordre lyder:

" SEC hevder ikke at Ripples bekreftende forsvar er utidig, og domstolen skal ikke konkludere, på dette tidlige stadiet av saken, at Ripples forsvar er ugyldig. Følgelig avvises SECs forslag om å angripe Ripples bekreftende forsvar med rimelig varsel .»

Garlinghouse 'sikker' at SECs sak vil bli avvist – til slutt

SEC saksøkte Ripple og toppledere Brad Garlinghouse og Chris Larsen for det de kalte ulovlig salg av uregistrerte verdipapirer relatert til XRP-tokenet. Saken har vært aktiv siden desember 2020, og Ripple hevdet at XRP ikke er en sikkerhet.

I en kommentar til sakene mot ham og Larsen, bemerket Ripple-sjefen:

«Selv om vi ville ha foretrukket at sakene mot Chris og meg skulle avsluttes nå, må SEC nå bevise sine påstander. Vi er sikre på at alle til slutt vil bli avskjediget.»

Stuart Alderoty, generaladvokat i Ripple sa at fredagens rettskjennelse " gjør det klart at det er et alvorlig spørsmål om SEC noen gang har gitt Ripple rettferdig varsel om at distribusjonene av XRP – siden 2013 – noen gang ville være forbudt i henhold til verdipapirloven ,"

Han roste dommerens avgjørelse og la til at det kanskje er på tide «solen går ned på SECs «regulering ved håndhevelse»-tilnærming».

XRP-prisen hoppet nesten 8% etter nyhetene før tokenet paret noen av gevinstene sent på ettermiddagen.