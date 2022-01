Robert Kiyosaki: Jeg vil kjøpe mer BTC hvis den faller til $20K

" Rik pappa, fattig pappa "-forfatter Robert Kiyosaki sier at han er klar til å øke sin Bitcoin-beholdning hvis ytterligere fall i referansekryptoens verdi tar den til priser rundt $20 000.

Bestselgerforfatteren, som er en av de fremtredende kryptoforkjemperne, sa dette mandag mens okser kjempet for å holde prisene over $34 000.

Men Bitcoin har falt til laveste nivå på $33 600 i løpet av intradag. Det kraftige salget kom etter en brutal uke der flaggskip-kryptovalutaens verdi har falt under de viktige støttenivåene på $40 000 og $37 300.

Kiyosaki sier at en ny nedtur som forsterker tapene vil være « gode nyheter ». Ifølge ham vil dette tilby en mulighet han vil forsøke å utnytte.

" Fortjenesten din oppnås når du kjøper, ikke når du selger ," sa han i sin "Words of Wisdom"-tvitring.

Den amerikanske forretningsmannen og grunnleggeren av Rich Global LLC avslørte at han har kjøpt Bitcoin to ganger tidligere – da kryptovalutaen ble handlet rundt $6000 og deretter for $9000.

" Jeg vil kjøpe mer hvis og når BC tester 20 000 dollar ," la han til, med en optimistisk utsikt for markedet.

Investoren har tidligere forklart sin mistillit til det eldre finansielle systemet, og har spådd et krasj for amerikanske dollar.

WOW:Words of Wisdom. “Your profits are made when you buy, not when you sell.” Price of Bitcoin crashing. Great news. I bought BC at $6K and 9K. I will buy more if and when BC tests $20k. Time to get richer is coming. Silver best bargain today. Silver still 50% below high.

— therealkiyosaki (@theRealKiyosaki) January 24, 2022