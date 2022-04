Mandager er vanskelige selv i de beste tider. For Bitcoin-investorer er dette imidlertid spesielt tøft. Kryptovalutaen gikk voldsomt nedover, og tester nå støtte på $40 000 etter å ha handlet for $43 000 for mindre enn 24 timer siden.

Jeg personlig, som bor i en GMT -6 tidssone, sov meg gjennom det meste av galskapen, som diagrammet ovenfor viser. Å våkne til å se de røde lysene på skjermen din er noe som, på godt og vondt, er en del av Bitcoin-berg-og-dal-banen.

Likvidasjoner

På den lyse siden ser det ut til at denne tilbaketrekkingen skjer via overleverte longs, med kaskadende likvideringer som skyller ut de overeksponerte. Faktisk, i løpet av en periode på tretti minutter rundt 5-5:30 EST i morges, var det rundt 30 millioner dollar i lange likvideringer av Bitcoin (på en eller annen måte var det også en halv million korte likvidasjoner – det er nesten imponerende). Prisen (gul linje i grafen nedenfor) stupte fra $42 200 til $41 300 på kort tid, da likvideringene løp løpsk vist av den grønne linjen på grafen nedenfor.

På 24 timer har det vært 114 millioner dollar i likvidasjoner på tvers av alle børser på Bitcoin alene. Hvis vi utvider til alle kryptovalutaer, er det tallet på 384 millioner dollar. ETH-likvideringer er ikke langt unna Bitcoin, til $99 millioner de siste 24 timene. På tredjeplass er Luna, med $13 millioner, mens Solana er på $10 millioner og Dogecoin på $7,6 millioner.

Hva betyr det?

Jeg tror ikke dette er noe å bekymre seg over. Når man ser på kjeden, er data fortsatt veldig bullish, med langtidsinnehavere som samler seg. Mengden bitcoins som ikke har flyttet seg på over et år er på sitt nest høyeste noensinne med 12 millioner bitcoins. Faktisk, den eneste andre gangen den var så høy var i september 2020, like før Bitcoin ble parabolsk, og steg fra $10 000 til $61 000 på seks måneder.

Langsiktige hodlere som akkumulerer mynter til en rabatt fra kortsiktige hodlere er ikke noe å få panikk over, spesielt når det ikke er noen betydelig bevegelse i nettostrømmer til børser.

Bitcoin dominans

Ordtaket «det kan alltid være verre» stemmer normalt. Med mindre, det vil si at du er en alt-myntinvestor når det er blod i kryptomarkedene. For som det pleier å være når Bitcoin er i dårlig humør, er alt-mynter betydelig som går dårligere, som 5-dagers grafen nedenfor for Bitcoin-dominans fra TradingView viser.

Mens alter som har kommet seg noe tilbake de siste par timene, er mange fortsatt mye lenger unna enn Bitcoin.

Konklusjon

For å avslutte, forblir on-chain-beregninger bullish, noe som antyder at dette bare er en utvasking av innflytelsen vi ser nå og da. Hodlere har samlet inn noen mynter med rabatt fra handelsmenn, som har blitt likvidert i massevis. Det er ingen grunn til å tro akkurat nå at kritisk støtte er brutt, eller markedsstrukturen har endret seg fundamentalt.

Fortsett å hamstre, zoom ut og slapp av – det kommer ikke til å bli en av de virkelig dårlige dagene, det tror jeg ikke.