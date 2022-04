Det bredere kryptovalutamarkedet har hatt dårligere resultater i løpet av helgen.

Kryptovalutamarkedet er dårlig når den nye uken starter. I løpet av de siste 24 timene har det bredere kryptovalutamarkedet tapt nesten 2 % av verdien og har nå en total markedsverdi på 1,9 billioner dollar.

Bitcoin, verdens ledende kryptovaluta, har mistet 1 % av sin verdi i dag og handles under $43k. Ether fortsetter å slite og kan skli under det psykologiske nivået på $3000 hvis bearish-løpet fortsetter.

ROSE, det opprinnelige tokenet til Oasis Network, har også gått ned med mer enn 2 % i løpet av de siste 24 timene. På pressetidspunktet handles ROSE til $0,2515 per mynt.

Den dårlige ytelsen kommer til tross for at Oasis Network har gjennomført sin Damask-protokolloppgradering . Oasis Foundation kunngjorde for noen timer siden at Damask-oppgraderingen vil skje senere i dag.

Oasis Foundation sa at Damask-oppgraderingen ville gi mange forbedringer, inkludert økt sikkerhet og ytelse, styrkede styringsmekanismer og mer desentralisering.

Det er imidlertid fortsatt uklart om ROSE vil stige i løpet av noen timer etter at nettverksoppgraderingen er fullført.

Nøkkelnivåer å se på

ROSE/USD 4-timers diagrammet er for øyeblikket bearish da mynten har hatt dårligere resultater de siste dagene. De tekniske indikatorene viser at ROSE presterer dårlig for øyeblikket.

Den 14-dagers relative styrkeindeksen står for øyeblikket på 42, ned fra 68 registrert forrige uke. RSI viser at ROSE snart kan gå inn i den oversolgte regionen hvis det bearish momentumet fortsetter.

MACD gled også inn i den negative sonen i løpet av helgen da bjørnene tok kontroll over markedet. Hvis det nåværende markedsmomentumet vedvarer, kan ROSE falle under det første store støttenivået på $0,2183 før slutten av dagen.

Imidlertid bør det store støttenivået på $0,18836 begrense ytterligere nedadgående bevegelse på kort sikt.

Hvis oksene gjenvinner kontrollen over markedet, kan ROSE teste det første store motstandsnivået på $0,29356 i løpet av de kommende timene.