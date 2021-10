En digital valuta kan potensielt bli lansert i USA snart, men blokkjedeteknologi kommer ikke til å spille noen stor rolle i utviklingen av valutaen

Den tidligere presidenten av Federal Reserve Bank of Boston, Eric Rosengren, avslørte nylig at han ikke ser nytten av blokkjedeteknologi når det kommer til utviklingen av en digital sentralbankvaluta (CBDC). Rosengren konkluderte med dette etter å ha lest et upublisert samarbeidsdokument fra det private forskningsuniversitetet Massachusetts Institute of Technology og Federal Reserve Bank. Dokumentet ble kunngjort mot slutten av forrige måned, og forventes å offentliggjøres innen utgangen av året.

Den tidligere bankdirektøren sa at selv om en fremtidig sentralbankkontrollert digital valuta kanskje vil lanseres i USA kommer den sannsynligvis til å være basert på en byråkratisk protokoll, ikke en blokkjede. Rosengren er av den oppfatning at en blokkjede ikke er i stand til å tilstrekkelig dekke de behovene en CBDC har. Han bemerket at myndighetene kan ende opp med å ta i bruk eksisterende plattformer for digitale pengeoverføringer.

«… fordi vi ønsker en tilstrekkelig gjennomstrømning og transaksjonshastighet, så vil ikke en distribuert logg ha en effektiv nok mekanisme for å tilfredsstille de operasjonelle behovene som vi tror vi trenger,» forklarte han.

Rosengren forklarte videre at utviklingen av en CBDC vil kreve et samarbeid mellom Det Hvite Hus og kongressen. På grunn av dette spår den tidligere bankdirektøren at det kan ta tid før en digital valuta lanseres. Han la til at CBDC-en som utvikles vil være gjensidig utelukkende med andre kryptovalutaer.

Uttalelsene fra Rosengren veier tungt, spesielt med tanke på at han er en tidligere bankdirektør med svært mye erfaring. Han har også vært president hos Federal Reserve Bank i 14 år før han sa fra seg rollen sin. Rosengren har tidligere fortalt at forskningen rundt CBDC-er var mer fokusert på fordeler og kostnader enn på teknologien rundt det.

I et innlegg under et digitalt arrangement ved Harvard Law School i mai indikerte han at utfordringer i forbindelse med personvern og økonomisk stabilitet kommer til å spille en stor rolle i enhver avgjørelse knyttet til lanseringen av en CBDC.

«Det er viktig å poengtere at dette er utforskende arbeid, og enhver avgjørelse om å gå videre med en slik valuta vil avhenge av en rekke faktorer utenfor den tekniske gjennomførbarheten,» fortalte han.