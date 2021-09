Dersom kryptomining blir innlemmet i den eksisterende loven vil det også tillate myndighetene å formelt skattlegge minere, fortalte en representant fra den russiske statsdumaen

Russland kommer sannsynligvis til å inkludere regulering av kryptomining i landets allerede eksisterende, lokale gründerlov dersom det nye lovforslaget blir vedtatt, rapporterte nyhetsbyrået TASS.

Lovendringen, som vil innlemme kryptomining i den eksisterende gründerlov, ble avslørt av Anatoly Aksakov, styrelederen av statsdumaens komité for finansmarkeder.

Ifølge Aksakov er kryptomining «en form for gründeraktivitet», og må derfor inkluderes i landets eksisterende lovgivning. Når dette er gjort bør mining reguleres i tråd med den relevante lovgivningen og skattlegges.

Når det kommer til skattlegging fortalte lovgiveren at det jobbes med å utarbeide flere lovendringsforslag rundt kryptomining, skattlegging og utstedelse av digitale verdier, og de vil legges frem i løpet av kort tid.

Han påpekte også behovet for bedre klarhet når det kommer til bruken av begrepet digital valuta. Han ønsker at det skal være et klart skille mellom kryptovalutaer, og sentralbankutstedte digitale valutaer. Normalt brukes begrepet «digital valuta» for å beskrive kryptovalutaer.

Ifølge Aksakov er digitale valutaer i stor grad et økonomisk verktøy, og ikke nødvendigvis det man normalt viser til når man snakker om valutaer. Dermed blir digitale valutaer ansett som investeringsprodukter, og ikke «som et betalingsmiddel», fortalte han i en uttalelse TASS publiserte i sin rapport.

Disse uttalelsene kommer noen måneder etter at Russland innførte et regulatorisk rammeverk fokusert på bruken av digitale finansielle produkter. I det juridiske dokumentet anses ikke kryptovalutaer som Bitcoin (BTC) som betalingsmidler.

Landet har nylig også gjort det klart at de ikke har noen planer om å legalisere Bitcoin som et lovlig betalingsmiddel, noe El Salvador gjorde tidligere denne uken som det første landet i verden.