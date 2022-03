Russland, sanksjoner, krypto – ja, tre ord som denne uken har vært blant de mest diskuterte temaene i kryptorommet.

Vi vet at Russland angrep Ukraina og at en krig pågår. Dette har igjen ført til tøffe sanksjoner fra europeiske land og USA.

Og midt i alt dette, er det en hypotese om at krypto kan gi russiske oligarker en mulighet til å omgå sanksjoner. Selvfølgelig skal krypto kunne gi denne muligheten, gitt egenskapene som den spirende teknologien har.

Coinbase-sjef Brian Armstrong har delt sine synspunkter.

I følge Coinbase-sjef Brian Armstrong er det mulig at en velstående russer nær president Vladimir Putin kan prøve å unngå amerikanske sanksjoner ved å bruke krypto.

Likevel, når man ser på de rådende omstendighetene rundt Russland, er krypto kanskje ikke det en oligark som prøver å forbli anonym eller diskret vil bruke til å "snike" enorme mengder penger rundt.

Og det blir enda tøffere gitt at likviditeten man trenger finnes på børser i USA og andre store land som ønsker å håndheve sanksjoner. Som sådan vil kryptobedrifter i disse landene sannsynligvis følge loven og gjøre det vanskelig for Russland eller de sanksjonerte individene.

Coinbase-sjefen delte sine tanker om akkurat dette emnet:

“ Ethvert amerikansk selskap må følge loven – det spiller ingen rolle om selskapet ditt håndterer dollar, krypto, gull, eiendom eller til og med ikke-finansielle eiendeler. Sanksjonslover gjelder for alle amerikanske personer og bedrifter. Så det vil være en feil å tro at kryptobedrifter som Coinbase ikke vil følge loven. Selvfølgelig skal vi det ."

Han la til at screening av kunder er en del av loven og at globale overvåkningslister gir nyttig informasjon som hjelper børsen med å blokkere flaggede individer, IP-adresser, kontoer eller transaksjoner.

Armstrong forklarer deretter hvorfor han ikke tror at " det er stor risiko for at russiske oligarker bruker krypto for å unngå sanksjoner ."

Hvorfor?

" Fordi det er en åpen hovedbok, vil det å prøve å snike mye penger gjennom krypto være mer sporbart enn å bruke amerikanske dollar i kontanter, kunst, gull eller andre eiendeler ," sa han.

Sporbarhet av blokkjeder og å følge loven vil ikke gjøre det lett for alle som ønsker å bruke kryptovalutaer for å unngå sanksjoner.

At a webinar this morning, the National Security Council's director of cybersecurity Carole House says the scale that Russia would need to circumvent all financial sanctions “would almost certainly render cryptocurrency as an ineffective primary tool for the state."

— Hannah Lang (@hannahdlang) March 2, 2022