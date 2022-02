Den russiske regjeringen og Bank of Russia beveger seg mot å regulere krypto som valutaer, har lokale rapporter antydet.

Russland beveger seg i retning av å formelt anerkjenne kryptovalutaer som valutaer, antyder nyhetsrapporter ut av landet.

I følge rapportene, publisert onsdag morgen, følger flyttingen en avtale mellom regjeringen og sentralbanken om hvordan man skal regulere industrien på 2 billioner dollar fremover.

BREAKING: The Russian government and central bank have just reached an agreement on cryptocurrencies, according to Russia's Kommersant.

Both organizations will treat bitcoin and crypto assets as currencies.

— Pomp 🌪 (@APompliano) February 9, 2022