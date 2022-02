Russland sender inn forslag til Bitcoin-regulering

Det russiske finansdepartementet introduserer nye forskrifter som gjør at Bitcoin-investeringer kan gjøres av forbrukere.

Nye regler for Bitcoin

Det russiske finansdepartementet har sendt inn et nytt reguleringsutkast for kryptovalutaer til myndighetene. I en uttalelse sa finansdepartementet at forslaget ville tillate russere å investere i digitale eiendeler som Bitcoin. Kjøp med kryptovalutaer kan imidlertid ikke gjøres ennå.

Den russiske regjeringen og sentralbanken har diskutert kryptovalutaer en stund nå. I forrige måned sa Finansdepartementet at det ville være nødvendig å utvikle kryptovalutateknologi. Dette skjedde en uke etter at landets sentralbank ba om et forbud mot Bitcoin-gruvedrift og kryptotransaksjoner, noe som førte til mye frem og tilbake mellom reguleringsorganer om endelig lovgivning.

Ikke lenge etter sa president Vladimir Putin at Russland hadde fordeler innen kryptogruvedrift, delvis på grunn av overskuddet av elektrisitet og godt trent personell som er tilgjengelig i landet. Putin ba finansdepartementet og sentralbanken komme til enighet.

"Bruk av digitale valutaer som betalingsmiddel i den russiske føderasjonen er fortsatt forbudt. I henhold til den foreslåtte reguleringen blir digitale valutaer kun betraktet som et verktøy for investering, heter det i uttalelsen.

Den la til at børser må oppfylle visse kriterier for å bli lisensiert. Han understreket videre viktigheten av KYC-sjekker på børser og banker.

Krypto i Russland

Innbyggere som ønsker å investere i krypto må bestå en eksamen som tester deres kunnskap om investering, ifølge uttalelsen. De som lykkes har lov til å investere 600 000 russiske rubler per år i krypto (ca. £5.590). De som ikke gjør det, vil være begrenset til bare 50 000 rubler.

Kryptoverdenen er allerede veldig stor i Russland. Spesielt Bitcoin-gruvedrift, prosessen med å verifisere transaksjoner på blokkjeden og prege nye mynter eller tokens ved hjelp av kraftige datamaskiner. Gruvearbeidere i Russland leverer for tiden mer enn 10 % av datakraften som brukes på Bitcoin-nettverket.

Dagens uttalelse ga ingen detaljer om hvordan Bitcoin-gruveindustrien i Russland ville bli regulert. Uttalelsen sa at definisjonen av digital gruvedrift som en aktivitet rettet mot å skaffe kryptovalutaer er forankret.

Binance slutter seg til foreningen av beacon i Russland

Forrige uke kunngjorde Binance sin inntreden i Banking Association of Russia den. Målet var å legge til rette for dialog med lokale myndigheter, lovgivere og eksperter i kryptovalutaindustrien.

Foreningen ble stiftet i 1990 og omfatter mer enn 300 banker og finansinstitusjoner i Russland. De dekker nesten 90 % av landets bankinfrastruktur.

Styret i foreningen har godkjent Binance-medlemskap. Dette vil skape et dedikert ekspertsenter for digitale finansielle eiendeler og digitale valutaer. Senterets oppgave er å utarbeide faglige vurderinger om sirkulasjonen av digitale eiendeler i Russland og å gi foreningen og dens representanter ekspertdata om emnet. Den rapporterer også om internasjonal erfaring med å håndtere kryptoaktiva.

Høyt nivå av selvtillit

Olga Goncharova, direktøren for Binance i Russland, vil ha ansvaret. Dette ble godkjent av styret i foreningens presidium. Goncharova ble med på kryptobørsen i januar for å øke samsvarsinnsatsen i Russland. Før hun begynte i Binance jobbet hun som avdelingsdirektør i Bank of Russia.

Foreningens president Georgy Luntovsky introduserte Goncharova og bemerket at hun vil være ansvarlig for å føre ordentlig tilsyn med sirkulasjonen av digitale valutaer i Russland. Han bemerket følgende:

Etter vår mening er hun en god kandidat til å lede plattformen. Ekspertmiljøet kan diskutere tilnærminger til regulering og utvikling av digitale finansielle eiendeler

Gleb Kostarev, direktør ved Binances østeuropeiske divisjon, uttrykte tillit til at Binances ekspertise på kryptomarkedet vil bli positivt mottatt av det russiske bankmiljøet.

Vi er på vei til en global transformasjon i regulering av kryptovaluta. Binance, som det største kryptovaluta-økosystemet i verden, har en solid merittliste med å samarbeide med regulatorer.

Binance er kjent for sin nære tilknytning til noen russiske organisasjoner støttet av staten. Det samme gjelder lokale blokkjede-tilhengere.