Avlisting av mindre altcoins og nedstenging av børser kan føre til at investorer taper over $2,6 milliarder

Nesten to-tredjedeler av kryptobørsene i Sør-Korea risikerer nedstenging fordi de ikke tilfredsstiller de nye regulatoriske kravene, oppgir Financial Times.

De nedslående utsiktene for det koreanske kryptomarkedet har vokst seg sterkere da fristen for børsene til å innfri de nye kravene kun er noen dager unna, og flere plattformer fortsatt ikke har innført de nye retningslinjene.

The Financial Services Commission (FSC) krever at kryptobørsene innen fristen skal kunne fremvise at kundene deres er ekte personer med verifiserte bankkontoer. Ifølge tilsynsmyndighetene skal dette beskytte kundene og bidra til å forhindre ulovlige aktiviteter som hvitvasking av penger og skatteunndragelse.

Det nærmer seg 24. september, og de koreanske tilsynsmyndighetene forventer at alle landets kryptobørser har innpasset seg etter de nye kravene, i samarbeid med utvalgte banker.

Ifølge rapporten har likevel de fleste av landets minste plattformer fortsatt ikke innført de nødvendige endringene. Dette gjør at nesten 40 av 60 kryptoplattformer risikerer å bli stengt fordi de ikke overholder gjeldende regulatoriske krav.

Kilder har visstnok fortalt Financial Times at så mye som 42 mindre altcoins, lokalt kjent som «kimchi coins» kommer til å påvirkes av den nærstående nedstengingen. Fordi de mindre plattformene står for 90% av handelsvolumet for kimchi coins, anslår publikasjonen at det potensielle tapet kan overgå $2,6 milliarder.

Ifølge Lee Chul-Yi fra Foblgate, en av de mindre børsene, kommer nedstengingen til å etterlate mange av investorene med ingenting, da det har oppstått problemer med uttak av midler på grunn av den store pågangen. Chul-Yi mener at fristen fører til at folk stresser med å få likvidert alle midlene sine.

Nyhetene virker å ha satt i gang en salgsbølge i kryptomarkedet mandag morgen. I skrivende stund har Bitcoin-prisen sunket til under $45 000, og Ethereum under $3250, etter en korreksjon på henholdsvis 3% og 5%.