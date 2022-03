I likhet med alle meme-mynter på markedet, har SafeMoon (SFM) vært på en vedvarende nedadgående trend den siste uken. Men det ser ut til at mynten er i ferd med å treffe en trendvending som kan innlede et avgjørende okseløp. Men hvordan vil det skje? Vi har noen svar nedenfor, og starter med noen bemerkelsesverdige høydepunkter.

SFM har funnet sterk støtte på $0,00118 etter den nylige tilbaketrekkingen.

En trendvending ser ut til å være sannsynlig etter en periode med konsolidering.

På pressetidspunktet handlet SafeMoon (SFM) til $0,00103041

Datakilde: CoinGecko

SafeMoon (SFM) – Trenden å se på

Den nylige nedadgående trenden vi har sett i de fleste meme-mynter har vært brutal. Men etter dager med nedgang har SafeMoon (SFM) klart å stoppe blødningen. Okser har klart å finne sterk støtte rundt $0,00118. De siste par dagene har SFM konsolidert seg rundt denne sonen, og en trendvending ser ut til å være ganske nært forestående.

Dette vil lett presse mynten på et avgjørende okseløp. Men hvor høyt kan den stige? Oppsiden for vekst er vanskelig å si. Hvis vi ser på diagrammet, har SFM etablert en sterk forsyningssone mellom $0,00165 og $0,00175.

Vi forventer at ethvert bullish løp vil trekke seg tilbake når den sonen er truffet. Men til tross for dette kan SFM fortsatt stige 40 % i rallyet. Dessuten har vi sett denne prishandlingen spille ut før. Nylig, etter at SFM nådde bunnen på 0,00106 dollar, fortsatte den å øke med nesten 30 %. Det er ingen grunn til at dette ikke kan skje igjen.

Hva er fordelene med å kjøpe SafeMoon (SFM)

Ikke mange investorer kommer til å kjøpe meme-mynter i perioder med markedsusikkerhet. Men meme-mynter kan være veldig bra for kortsiktige handler.

For øyeblikket kan en kortsiktig investering som drar fordel av 40% oppgangen være svært gjennomførbar. Fra et langsiktig synspunkt er SafeMoon fortsatt anstendig. Men du må være forberedt på den ville volatiliteten.