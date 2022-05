Sam Bankman-Fried, gründer, grunnlegger og administrerende direktør for FTX kryptobørs, tweetet at krasjet til Terras UST og LUNA var «forutsigbart», og genererte en Twitter-tråd som siden har blitt viral. Han sa:

Et godt poeng noen tok opp nylig: «Stablecoin» brukes til å bety flere forskjellige ting. Akkurat som skeptikerne utenfra spådde, blåste en stablecoin ut under en stor markedsbevegelse. Bare ikke stablecoinen de spådde. Noe som var forutsigbart, hvis du visste detaljene. Dette er ikke en kommentar om godt vs dårlig – det handler om hvor viktig det er å kjenne til detaljene!

SBFs oppfatning av algoritmiske stablecoins før krasjet

I et Bloomberg-intervju med Joe Weisenthal, medvert for Odd Lots-podcasten, ble SBF spurt om hans syn på fremveksten av algoritmiske, delvis støttede stablecoins. Weisenthal spurte:

Et av de mest interessante fenomenene som skjer akkurat nå, er fremveksten av Luna og UST. Luna har denne Treasury Reserve som består av mye Bitcoin, noe som virker litt vanskelig, men noen sier at enhver idé om en algoritmisk støttet stablecoin er en evighetsmaskin – det er bare et spørsmål om tid før den mislykkes. Tror du det kan være en virkelig desentralisert stablecoin? Hva synes du om disse prosjektene?

SBF:

Jeg har en viss sympati med evighetsmaskinmengden her. Den kan tjene noen nyttige formål, men hvis du zoomer ut, ikke sant, og du sier, dette er en stabil mynt, støttet av flyktige eiendeler, hva som kommer til å skje i en stor markedsbevegelse. Ikke sant? Som, du vet hvordan dette utspiller seg.

Skjermbildet av denne utvekslingen, lagt ut på Twitter, tiltrakk seg alle slags kommentarer. Her er et tilsynelatende fornuftig forslag:

Har noen tenkt på å prege en desentralisert stablecoin støttet av en kurv med tokens knyttet til råvarer og verdipapirer? Hvis det ble gjort riktig, kan det være mindre flyktig enn en stablecoin støttet av Bitcoin.