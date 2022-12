Sam Bankman-Frieds surrealistiske intervju oppklarer ikke mye

Viktige takeaways

Bankman-Freid ga et langt intervju live på toppmøtet i New York Times Dealbook i går kveld

Mot tilsynelatende juridiske råd svarte han på en lang rekke spørsmål om hele debakelen

Det er veldig vanskelig å tro ham når han sier at han ikke var så kjent som man kunne forvente. Han var administrerende direktør i FTRX og eide 80 % av Alameda

Det er ikke mange direktesendte TV-arrangementer som jeg husker virkelig godt.

Det som umiddelbart dukker opp i tankene er å se Zinedine Zidane, en av verdens beste fotballspillere på den største scenen av alle – VM-finalen – som bokstavelig talt slår mot en motstander på TV-skjermen min for seksten år siden.

Nylig husker jeg at jeg så mitt lands (Irlands) statsminister, Leo Varadkar, snakke direkte på vår nasjonale kringkaster om COVID-pandemien, da han kunngjorde den første (og på det tidspunktet, det vi trodde også ville være den siste) nedstengningen.

Det vil nok ta en stund før jeg glemmer de historiske øyeblikkene. Og jeg er ganske sikker på at jeg kommer til å huske det jeg så sist på en stund også.

Hvorfor ga Bankman-Fried intervjuet?

Sam Bankman-Fried, vanæret administrerende direktør for kollapset børs FTX – som jeg er helt lei av å snakke om – ga i går kveld et intervju i rundt en time på toppmøtet i New York Times Dealbook.

Hvorfor dette intervjuet i det hele tatt fant sted, får jeg aldri vite. Bankman-Fried ringte inn fra Bahamas, tilsynelatende mot råd fra «folk» – som man kan anta kan jobbe i advokatyrket.

«Jeg tror jeg har en plikt til å snakke og forklare hva som skjedde,» sa han. «Jeg ser ikke hvilken nytte som oppnås ved å sitte i et rom og late som om verden utenfor ikke eksisterer.»

«Det er ikke det jeg fokuserer på», var hans svar da han ble spurt om han var bekymret for potensielt straffeansvar.

I likhet med hans katastrofale lekkede DM-samtale over Twitter, vet jeg rett og slett ikke hvorfor dette intervjuet fant sted. Det er vanskelig å tro noe som kommer ut av Bankman-Frieds munn på dette tidspunktet. Og angående den Twitter-samtalen, forklarte Bankman-Fried det ved å si at reporteren var en «venn i lang tid» som han «dumt glemte». Hu h?

Gårsdagens intervjuer, Andrew Sorkin, spurte ham om noen av de ville tilståelsene i den DM-utvekslingen, som for meg forrådte Bankman-Frieds sanne karakter. Bankman-Fried mildnet holdningen sin noe, men var enig i at han spilte et «spill», som «vi alle gjorde», med hensyn til imaget hans.

More I read, more I think SBF is a *very* bad guy Showing zero remorse. Lies. Cryptic tweets. Feels like he's playing a game. Hard to believe these DMs are real (per @KelseyTuoc of Vox's captivating piece – seems like he thought they were talking in confidence, be candid) pic.twitter.com/sivc7zyYg4 — Dan Ashmore (@DanniiAshmore) November 16, 2022

Det var mye «så vidt jeg forstår», «så vidt jeg vet» og «detaljer er ikke klare, men». Til tross for at han var administrerende direktør i FTX og eide 80 % av Alameda, uttalte Bankman-Fried gjentatte ganger at han ikke hadde full tilsyn med visse saker.

Kall meg en kyniker, men jeg nekter å tro at et selskap kan gi milliardlån (som det til Genesis, som nå også er insolvent) uten at eieren som har 80 % vet det.

Han uttalte også, igjen bisarrt, at FTX US til og med kunne begynne å tillate uttak umiddelbart, og de var fullstendig løselige for hans «kunnskap». Er det meningen at vi skal tro at han virkelig har vært så dårlig?

Hva neste for Bankman-Fried?

Det store spørsmålet er om Bankman-Fried risikerer fengselsstraff for sine handlinger. Akkurat nå tror de fleste at det ikke kommer til å skje. Siden han pratet på et toppmøte i New York Times, om enn nesten, vet jeg ikke hva jeg skal tenke.

Han opptrådte nervøst gjennom hele intervjuet. Nervøse smil, rykninger, øyne ned i gulvet. Spørsmål om at han tok reseptbelagte legemidler på kontoret gjorde ham litt forvirret, mens kommentaren hans «Jeg har hatt en dårlig måned» vakte latter fra salen.

Det største problemet er selvfølgelig at vi fortsatt ikke vet hvordan han tillot at så mange eiendeler ble overført til Alameda. Han prøvde hele tiden å danse rundt noen av de mer spissede spørsmålene rundt overføring av midler, og ingen har lenger klarhet i hva som skjedde der – som sannsynligvis er nøkkelpunktet for å avgjøre om han vil møte reell straff.

For de fleste virker det som svindel, å sende klientmidler bort til Alameda mens de smiler på magasinforsidene og snakker før kongressen. Og det er veldig vanskelig å tro at Bankman-Fried ikke så hvor store disse overføringene var, og heller ikke hvor lammende tapene var for Alameda.

«Jeg klarte ikke å gi nesten nok oppmerksomhet til posisjoner og posisjonsrisiko på børsen og spesielt til Alamedas,» snublet han. «Jeg undervurderte betydelig hvordan omfanget og hastigheten på markedskrasj ville se ut,» la han til.

På dette tidspunktet har jeg fått nok av Bankman-Fried. For en total forlegenhet for hele bransjen. Bransjen har fått en kroppsstøt, som langt fra er over . La oss håpe den en dag kan komme over dette