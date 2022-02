GlobalBlock blir Premier Sports Network (PSN) sin offisielle partner for digitale aktiva

Gjennom samarbeidet vil GlobalBlock få tilgang til ledende sportspersonligheter og klubber, med en utmerket mulighet til å fremme adopsjonen av krypto i sportsindustrien.

GlobalBlock UK, et heleid datterselskap av GlobalBlock Digital Asset Trading Limited, har annonsert et partnerskap med den ledende sportsplattformen Premier Sports Network (PSN), med mål om å promotere det digitale aktivarommet til den globale sportsindustrien.

En pressemelding delt med CoinJournal på tirsdag sier at GlobalBlock UK nå er den offisielle partneren for digitale eiendeler til PSN.

Avtalen vil føre til at den britiske leverandøren av kryptomeglertjenester får eksklusiv tilgang til sportsledere fra hele verden.

Det er spesielt verdt å merke seg eksponeringen og samarbeidene GlobalBlock vil få fra sin interaksjon med den engelske Premier League (EPL) og Premier League Rugby, sa selskapet i uttalelsen.

Fremme kryptoadopsjon og utdanning

GlobalBlocks leder for partnerskap Ben Small bemerket at sportsindustrien ser økt bruk av krypto for betalinger. Han pekte på det økende antallet klubber, spillere og selskaper som betaler lønn eller skriver sponsoravtaler i kryptovaluta som en "enorm mulighet" for vekst.

“ Dette er en veldig spennende avtale for oss, og vi er glade for å være PSNs offisielle partner for digitale aktiva. Vi ser på dette som en enorm vekstmulighet for GlobalBlock, ikke bare for å utnytte den økende trenden med å ta i bruk krypto innen sport, men for å gi utdanning til PSNs interessenter ,” la Small til.

Kai McKechnie, markedssjef i PSN sa at partnerskapet vil bidra til å forbedre kryptoutdanning.

" Mangelen på kryptoutdanning og dens regulering innen sportssektoren er nøkkelområder som må adresseres, og i samarbeid med GlobalBlock vil vi støtte industrien med en pålitelig tjeneste ," sa McKechnie.

Partnerskapet vil tillate GlobalBlock UK å jobbe med PSN på flere prosjekter, inkludert henvisninger til sportsklubber og pedagogiske workshops. Det digitale aktivafirmaet vil også være med i PSNs magasin og nyhetsbrev.

GlobalBlock Limited ble etablert i 2018 og er registrert i Storbritannia som en kryptoaktivavirksomhet. Selskapet, som leverer utførelseshandel og trygge depottjenester til enkeltpersoner og institusjoner, har søkt om full lisens fra Financial Conduct Authority (FCA).

EPL har i økende grad sett klubber se på den potensielle bruken av krypto i virksomheten deres, med bevegelser til ikke-fungible tokens (NFT-er) og fan-tokens som allerede har tatt rot.