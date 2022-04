$SAND-prisen har steget mer enn 10 % i dag: her er grunnen

SAND-prisen har steget siden 17. april og den bullish trenden tar fart hver dag.

I skrivende stund handlet SAND for $2,94; opp 11,18 % de siste 24 timene. Den har nådd en daglig topp på $2,99 og en daglig bunn på $2,61.

For øyeblikket er handelsvolumet $522,46 millioner, som er mye høyere enn det det hadde 17. april handelsvolum på $225,07 millioner.

I denne artikkelen vil vi fokusere på faktorene som får prisen på SAND til å øke.

Hvorfor stiger SAND-prisen?

Før vi går inn på detaljene i den nåværende prisoppgangen, la oss først forklare hva The Sandbox og SAND er.

The Sandbox er et blokkjedebasert nettspill eid av Amonica Brands Corporation som lar brukere lage, selge og kjøpe digitale eiendeler. Det ble lansert i 2011 og SAND er dens opprinnelige token.

Nå til årsakene bak det nåværende rallyet.

Planlegger å samle inn 400 millioner dollar

En av hovedårsakene som har tilskrevet den nåværende prisoppgangen er Bloombergs kommentar om at teamet bak The Sandbox planlegger å samle inn ytterligere 400 millioner dollar; noe som vil se at verdsettelsen hopper til 4 milliarder dollar.

Det er viktig å merke seg at The Sandbox hadde et lignende innsamlingsprosjekt i november i fjor 2021, hvor det var i stand til å samle inn 93 millioner dollar ledet av Softbank.

Teamet har imidlertid ennå ikke satt grunnlaget for innsamlingen, siden dette vil bli påvirket av markedene.

Spillplanen for Sandbox

Denne gangen har The Sandbox en klar plan for sin Metaverse-plattform.

Dessuten har The Sandbox tiltrukket seg fremtredende organisasjoner som HSBC, en britisk bankorganisasjon, som de har samarbeidet med tidligere i år etter at organisasjonen var interessert i å kjøpe en virtuell eiendom, LAND.

Rykter om at The sandbox gjennomfører en børsnotering

Det har vært rykter om at The Sandbox gjennomfører en børsnotering (IPO), men The Sandbox Co-grunnlegger og administrerende direktør, Sebastien Borgen, avviste ryktene.