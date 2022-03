SAND stiger 10 % på Paris Hilton og HSBC partnerskapsnyheter

The Sandbox, en spillplattform lansert på Ethereum-blokkjeden som benytter ikke-fungible tokens (NFT-er) og kryptovalutaer, har blitt sentrum for store merker som begir seg ut i metaversen.

Som et resultat har prisen på dets opprinnelige token, SAND, begynt å stige igjen. I dag, for eksempel, har prisen på SAND steget 10% til å handles til $2,97 etter at HSDC-banken og den amerikanske kjendisen Paris Hilton valgte The Sandbox for sin metaverse-debut.

Imidlertid er SAND fortsatt 65 % under det høyeste nivået det satte i november 2021.

HSBC-samarbeid med The Sandbox

I morges annonserte HSBC, Europas nest største bank, sitt nye partnerskap med The Sandbox-plattformen.

HSBC har som mål å kjøpe noen virtuelle tomter med LAND på The Sandbox som kan brukes av bankens kunder til å lage spillaktiviteter og bygge forskjellige e-sporter.

I en forberedt uttalelse sa HSBCs markedssjef i Asia-Pacific-avdelingen, Suresh Balaji:

"Gjennom vårt partnerskap med The Sandbox gjør vi vårt inntog i metaverset, og lar oss skape innovative merkeopplevelser for nye og eksisterende kunder… Vi er glade for å jobbe med våre sportspartnere, merkevareambassadører og Animoca Brands for å sskape opplevelser sammen som er pedagogiske, inkluderende og tilgjengelige."

Animoca Brands Company har stått bak suksessen til The Sandbox og har investert mye i spill og krypto. Hovedforskjellen mellom The Sandbox og de andre populære plattformene som Minecraft eller Roblox er at i The Sandbox kan spillere tilpasse plattformdesignene, avatarene og objektene, og virtuelle tomter kan også kjøpes eller selges.

Paris Hilton var med på The Sandbox SXSW-konsert

Tirsdag kveld innledet også Paris Hilton, en amerikansk kjendis, sitt samarbeid med The Sandbox i årets SXSW-festivalkonsert som ble holdt praktisk talt av The Sandbox.

If you're attending SXSW and are a virtual LAND owner 🏞, you're on fast track for The Sandbox private party on Tuesday 03/15, with a special guest and DJ Paris Hilton DM for RSVP 🤘 pic.twitter.com/L7pBnaDxEp — Sebastien 🏞 (@borgetsebastien) March 14, 2022

I en pressemelding sa hun:

"Jeg har en stor tro på metaverset og måten web3-teknologier styrker skapere, spillere og artister…Det er en så viktig bevegelse og et fellesskap som jeg er stolt over å være en del av. Jeg gleder meg til folk skal se hvilke fantastiske opplevelser The Sandbox og jeg bringer sammen til metaversen."

Den økende metaverseadopsjonen blant selskaper

Den økende populariteten til metaverse i den virtuelle verdenen har tiltrukket seg store selskaper. Et godt eksempel er Facebook som ble omdøpt til Meta av Zuckerbergs sosiale medier-imperium med ønsket om å eie metaverse.

Andre merker som Red Bull, Walmart, Nike, McDonald's fyller også sine varemerker med begreper som "NFTs" og "cryptocurrencies" for bruk i virtuelle verdener, der deres metavers sannsynligvis vil bli tokenisert.

Vi har også sett store kjendiser og selskaper våge seg inn i metaverset enten ved å opprette virtuelle hovedkvarterer eller ved å lage og selge NFT-er.