Sandbox har et tilskuddsprogram som gir skapere mulighet til å fylle Metaverse.

World of Women er den siste mottakeren av et stipend på 25 millioner dollar for å støtte kvinnelige skapere.

Prisen er ennå ikke flyttet, men en konsolidering peker på et potensielt utbrudd.

Sandbox (SAND) har dukket opp som en av de mest fremtredende aktørene i det raskt voksende spillområdet for å tjene penger. Gjennom Sandbox Metaverse utvikler spillere spillkarakterer og selger dem som NFT-er.

Foruten spill, utvider Sandbox seg til andre markeder for å se SAND vokse i verdi. For en stund tilbake inngikk Sandbox for eksempel et samarbeid med Warner Music for å være vertskap for virtuelle show på Metaverse.

Sandbox har også et program for å finansiere kreative ideer som kan bidra til at Metaverse vokser. Sandbox har brukt Verdens kvinnedag for å kunngjøre den siste mottakeren av dette stipendet.

Sandbox gir kvinnelige teknologer et stipend på 25 millioner dollar

Som en del av feiringen av Verdens kvinnedag kunngjorde Sandbox at den bevilger 25 millioner dollar til World of Women for å støtte kvinner som preger NFT-er og utvikler Metaverse.

World of Women er en stiftelse opprettet av kvinnelige spillere og artister for å fremme mangfold i spillindustrien gjennom interaktive opplevelser. WoW Foundation planlegger å bruke Sandbox for fire hovedpilarer:

Gi kunstnere en plattform.

Hjelper nye brukere å forstå Metaverse.

Kommunisere med andre på kurs som er fokusert på kvinner.

Veldedighet.

For Sandbox er dette en stor sak både fra et teknisk perspektiv og markedsføring. Fra et teknisk perspektiv vil WoW bidra til å skape et enda rikere Sandbox Metaverse, og det, i likhet med de andre prosjektene som kjører på Sandbox, vil bidra til å øke den iboende verdien av SAND-tokenet.

Fra et markedsføringsperspektiv vil WoWs enorme nettverk av brukere og deltakere utover krypto bidra til å trekke flere investorer inn i Sandbox Metaverse. Effekten kan være en større prisoppgang når markedet blir bullish igjen og FOMO kommer tilbake.

SAND er rekkeviddebundet og kan potensielt bryte ut

Kilde: TradingView

SAND handles for tiden i en rekke, og volumene er ganske lave. Hvis kjøpsvolumene øker og motstanden på $2,856 brytes, kan priser over $3 testes på kort sikt.

Imidlertid, hvis bearish volumer øker og SAND bryter gjennom støtten på $2,79, kan priser under $2,5 bli testet på kort sikt.

Sammendrag

Sandbox fortsetter å utvide sitt stipendprogram og har gitt World of Women 25 millioner dollar for å støtte kvinnelige NFT- og Metaverse-skapere. Prisen har imidlertid ikke reagert ennå, men SAND konsoliderer seg.