Sandbox kan utkonkurrere Axie Infinity etter Ronin-angrepet

Etter det nylige hacket på Axies sidekjede, kan penger strømme mer inn i SAND

Sandbox er en av de raskest voksende spill-for-å-tjene-spillplattformene, med økende bruk.

Axie Infinity er en spillplattform for å tjene penger med kryptos dyreste NFT-samling.

Mens begge er gode investeringer, kan AXS underprestere SAND etter Ronin-nettverksangrepet.

Sandbox SAND/USD er en av de mest kjente spill-for-å-tjene-spillplattformene i dag. Populariteten til Sandbox-spill har vært medvirkende til økningen av SANDs verdi siden 2021. Foruten spill for å tjene penger, har Sandbox imidlertid begitt seg ut på andre ting som kan utløse betydelig verdivekst for SAND. Sandbox har for eksempel blitt enige med Warner Music om at virtuelle konserter skal finne sted inne i Sandbox Metaverse. Dette, kombinert med den økende interessen for Metaverse, gjør SAND til en potensielt god kryptovaluta å kjøpe i 2022.

På sin side er Axie Infinity AXS/USD en like sterk spillplattform for å tjene penger. Det er den største spill-til-spill-plattformen globalt og har en NFT-samling som har en verdi er uten sidestykke. På grunn av sin fordel som markedsleder, vil Axie Infinity sannsynligvis bli enda mer populær ettersom spill-for-å-tjene blir viktigere i spillindustrien.

Hvorfor SAND ligger et hestehode foran AXS

Mens både SAND og AXS har gode utsikter på lang sikt, kan SAND gi bedre resultater på kort sikt. Dette har mye å gjøre med negativiteten rundt Axie Infinitys nylige hack. For noen dager siden ble det avslørt at Axie Infinitys Ronin Network ble angrepet, og Ethereum verdt 600 millioner dollar ble stjålet. Siden slike hendelser vanligvis skaper markedspanikk, vil AXS sannsynligvis ligge bak SAND selv når bullish momentum kommer tilbake til markedet.

Sammendrag

Sandbox er en spillplattform for å tjene penger som er en av de raskest voksende i Metaverse-økosystemet. På sin side er Axie Infinity en av de største spill-for-å-tjene-spillplattformene på markedet og har en av de dyreste NFT-samlingene innen krypto. Selv om begge vil fungere godt på lang sikt, kan det nylige angrepet på Axie Infinitys Ronin-nettverk føre at AXE presteter dårligere enn SAND på kort sikt.