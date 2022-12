Sandbox, Metacade og Decentraland prisprognose 2025: Hovedaktørene i metaverset

Nysgjerrig på fremtiden til metaverset og hvilke prosjekter som vil dominere? Denne artikkelen vil diskutere tre spådommer for Sandbox (SAND), Metacade (MCADE) og Decentraland (MANA) prisprognose 2025 og gi deg en ide om hva du kan forvente på lang sikt.

Hva er Sandbox (SAND)?

Sandbox er en desentralisert 3D-verden som lar brukere skape, dele og tjene penger på opplevelser i spillet. Sandbox lar spillere bygge hva de liker ved å bruke voxels, blokkene som er karakteristiske for spillets design. Dette er imidlertid ikke bare et estetisk valg. De er designet for å være enkle å manipulere og tillate spillere å lage intrikate og detaljerte objekter som biler, bygninger, skulpturer og mer.

For å bygge i Sandbox må spillere først eie LAND. LAND-token er «non-fungible», eller digital kunst, noe som gjør at de kan kjøpes og selges med SAND-token. Når de eier LAND, kan spillere velge å kjøpe ASSETS (objekter designet av andre spillere) eller bygge gjenstander i VoxEdit og bruke dem i Game Maker for å skape oppslukende spill og opplevelser. Selskaper som Forbes, Gucci og Warner Music Group har alle brukt disse verktøyene for å ta sine første skritt i metaverset, og det kommer sannsynligvis mange flere.

Sandbox (SAND) prisprognose 2025

Med økende metavers-adopsjon er det sannsynlig at Sandbox vil leve opp til sin navnebror og fungere som en testplass for merkevarer som ønsker å slutte seg til denne nye digitale verdenen. Å legge til flere navn til den allerede voksende listen over høyprofilerte selskaper som bruker Sandbox, vil sannsynligvis føre til en flom av investeringer og kan presse SAND mye høyere enn den nåværende prisen på $ 0,44. I det minste er $ 2,50 definitivt oppnåelig, mens et sted mellom $ 4,50 og $ 5 er mer sannsynlig.

Hva er Metacade (MCADE)?

Metacade er en fellesskapsbasert plattform bygget for metavers og play-to-earn (P2E) spill. Det er et felles møtested hvor spillere går for å oppdage de nyeste P2E-spillene, utforske det raskt voksende metaverse-rommet sammen med likesinnede og ha en direkte innvirkning på fremtiden til GameFi. Metacade har alt du trenger for å få mest mulig ut av metavers- og P2E-spilling – som anmeldelser, topplister, alfa, fora og chatterom, hvor du kan få venner og tjene fra bidragene dine til fellesskapet.

Det stemmer: Hver gang du legger ut en anmeldelse, noen nyttige spilltips eller annet innhold som gagner fellesskapet, blir du belønnet med MCADE-token for ditt bidrag til å utvide plattformen. Du vil også oppdage vanlige premietrekninger og turneringer der du vil møte andre Metacade-brukere for en sjanse til å vinne stort. Det er til og med planer om en jobbtavle i 2024. Der vil du finne spillejobber, deltidsroller og lønnede stillinger som jobber med noen av de største navnene i Web3.

Innen 2025 vil to av Metacades mest attraktive funksjoner være live. Den første er den desentraliserte autonome organisasjonen (DAO) , hvor brukere vil kunne delta i utformingen av verdens første spillereide virtuelle arkade. Den andre er Metagrant. Metagrants er et finansieringsverktøy som lar Metacade-brukere stemme på og finansiere utviklingen av P2E-spill. Utviklere presenterer ideene sine som likeverdige for fellesskapet, og den som får flest stemmer tildeles midler fra Metacade-kassen for å bidra til å bringe spillet deres til live.

Metacade (MCADE) prisprognose 2025

Med en rekke innovative funksjoner som fokus på felles eierskap og potensialet til raskt å tiltrekke tusenvis av spillere, vil Metacade sannsynligvis være i forkant innen 2025. MCADE-tokenet er for tiden i presale, men forventes å lanseres til publikum til $ 0,02 per token.

Gitt at metavers og GameFi-adopsjon forventes å akselerere innen 2025, er det en rimelig prognose å oppnå $ 0,20 – en økning x10. Hvis ting fungerer som planlagt for Metacade, er det en stor mulighet å nå hvor som helst fra $ 0,50 til $ 1. Med andre ord, en investering på $ 1 000 som gjøres ved slutten av presale kan være verdt så mye som $ 25 000 til $ 50 000 innen 2025!

Hva er Decentraland (MANA)?

Decentraland er i likhet med Sandbox en 3D-verden der spillere kan eie eiendommer i spillet (også kjent som LAND), skape opplevelser og utforske andres kreasjoner. Mens Sandbox legger større vekt på spill er formålet til Decentraland mer generelt, med fokus på brukergenerert innhold og kunst. Decentraland lar også brukere oppdage verden rundt seg i VR – noe Sandbox ennå ikke kan tilby.

Siden starten i 2017 har Decentraland vokst til å være vertskap for kunstgallerier, museer, kasinoer, nattklubber, hoteller og mer. Det arrangeres også regelmessig arrangementer, som konserter, konferanser og sosiale møter til glede for samfunnet. Det er til og med en DAO, som lar brukere delta på et virtuelt møte der de kan stemme for å bestemme fremtiden for Decentraland.

Decentraland (MANA) prisprognose 2025

Selv om Decentraland ikke har partnerskap med så mange merker som Sandbox, vil statusen som et av de eldste metaverse-prosjektene sannsynligvis være en fordel. Etter hvert som flere spillere slutter seg til metavers-revolusjonen, kan MANA se en ny bølge av investeringer, hente trekkraft og sende den mye høyere enn dagens pris på $ 0,32

Den mest optimistiske Decentraland prisprognose 2025 vil være at MANA går tilbake til toppene i november 2021, eller et sted mellom $ 5 og $ 6. Den mer realistiske Decentraland prisprognose 2025 vil være rundt $ 3,50 til $ 4.

Metacade (MCADE) er et uhyre undervurdert Metaverse-prosjekt

Sandbox, Metacade og Decentraland vil sannsynligvis gjøre det bra i løpet av de neste årene ettersom flere brukere slutter seg til metaverset. Men mens skipet sannsynligvis allerede har seilt for massive gevinster i SAND eller MANA, har MCADE alt å vinne. Og med tokenet fortsatt i fase 1 av presale, kunne det ikke vært et bedre tidspunkt å komme inn på. Metacade har allerede solgt over $ 1,446,255 i MCADE, og dette tallet forventes å nå minst $ 3 millioner innen slutten av presale. Ikke vent – skaff deg din andel av MCADE før det er for sent!

Du kan kjøpe Sandbox og Decentraland på eToro her .