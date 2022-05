Sandbox-prisprediksjon når et bearish flaggmønster dannes

Sandbox-prisen forble i et stramt område da investorer reagerte på den nye veikartplanen for LAND-innehavere. SAND handles til $1,3225, som er betydelig over forrige ukes laveste verdi på $0,9272. Som et resultat av denne oppgangen har myntens markedsverdi steget til over 1,65 milliarder dollar.

Veikart for Sandbox

The Sandbox er et ledende blokkjedeprosjekt som er i metaverse- og spillindustrien. Nettverket hjelper mennesker og bedrifter med å delta i metaverset på en rekke måter.

For eksempel er utviklerne regelmessig vertskap for Alpha-sesongen, hvor spillere deltar i spill og tjener penger for å vinne. Disse pengene er vanligvis i regi av SAND, nettverkets opprinnelige token.

Plattformen har også en mangfoldig NFT-markedsplass, der folk kan kjøpe produkter som avatarer og andre virtuelle produkter. Det er en av de mest populære NFT-markedsplassene i bransjen.

Det viktigste er at folk kan kjøpe virtuelt land og selge det senere mot et gebyr. Noen mennesker har brukt millioner av dollar på dette virtuelle landet.

Samtidig har mange selskaper som HSBC og Standard Chartered inngått avtaler med Sandbox. Disse firmaene har kjøpt virtuell eiendom på plattformen for markedsføringsformål.

I en uttalelse mandag kunngjorde utbyggerne veikartet for LAND-innehavere. Utviklerne vil dele ut 5 millioner SAND til alle innehavere. Med dagens pris vil denne fordelingen være verdt mer enn 6 millioner dollar.

Samtidig vil LAND og ASSET flyttes til Polygon, et ledende lag-2-nettverk i et forsøk på å redusere transaksjonskostnadene. Folk som migrerer til Polygon vil være kvalifisert for over 1 million SAND-belønninger.

Likevel er den største bekymringen blant investorer om den nylige oppgangen er reell eller om det er en bearish bedring.

Sandbox-prisprediksjonen

På 4H-diagrammet ser vi at SAND-prisen har vært i en sterk bearish trend de siste månedene. Salget akselererte forrige uke da Terra USD smuldret opp. Nå har mynten dannet det som ser ut som et bearish vimpelmønster som vises i blått.

Den har også beveget seg litt under de 25-dagers glidende gjennomsnittene, mens comebacket for relativ styrkeindeks (RSI) har stagnert på 50. Derfor vil paret sannsynligvis iscenesette en stor tilbaketrekking siden vimpelmønsteret nærmer seg sammenløpsnivået. Hvis dette skjer, vil neste nøkkelstøtte være på $1,10.