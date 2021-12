The Sandbox (SAND) er for tiden en av de store vinnerne i dag. Tokenet er opp 22 % og har steget over $6. Det virker også som om et ekstraordinært bullish momentum begynner å ta form. SAND kan få en utrolig tur med både teknisk og fundamental analyse som ser veldig positiv ut. Her er det vi vet:

Det nylige rallyet ble i stor grad utløst av nyhetene om at PwC Hong Kong øser betydelig kapital på SAND

Sandbox jobber også med å tiltrekke seg nye brukere med lanseringen av Alpha Season 2-opplevelsen

Hvis mynten stiger videre over sin overheadmotstand på $6,2, vil det snart komme en bullish opptrend

Datakilde: Tradingview.com

The Sandbox (SAND) – prisutvikling og analyse

PwC Hong Kong-nyhetene var åpenbart store. Faktisk, så snart de ble kunngjort, steg SAND med 8 % nesten umiddelbart. Mynten har siden presset denne gevinsten ytterligere til nesten 22%. Med dette kraftige momentumet, vil vi sannsynligvis se enda flere gevinster i de kommende dagene.

Dessuten har SAND økt litt over sin overheadmotstand på $6,2. Analytikere mener at hvis mynten kan øke over dette nivået, så vil vi sannsynligvis se en betydelig priskonsolidering rundt $6,2 eller deromkring. Dette vil også sette SAND i posisjon for en bullish breakout som kan ta den nærmere $10 på kort tid.

Bør du kjøpe Sandbox (SAND)?

Det overveldende svaret her er ja, og det er gode grunner. For det første tror vi SAND er grovt undervurdert. Det er så mye oppside her, spesielt ettersom interessen for Metaverse-relaterte prosjekter øker.

I det øyeblikket institusjonell kapital begynner å strømme inn i en eiendel, er det da du kjøper. Det betyr at så mye verdi er i ferd med å bli låst opp på SAND, og du har ikke råd til å gå glipp av den turen.