Sandbox (SAND) er på vei tilbake

Etter et massivt blodbad store deler av januar, begynner Sandbox (SAND) å reversere noen av disse tapene. I de siste tre handelsøktene har tokenet stengt i grønt, noe som tyder på en mulig trendvending. Men til tross for dette, bør du være forsiktig optimist, og vi vil fortelle deg hvorfor. Først noen høydepunkter:

For øyeblikket har Sandbox (SAND) steget 40 % høyere sammenlignet med den laveste prisen under januar-nedgangen.

Til tross for dette er metaverse-tokenet fortsatt nesten 65 % ned etter ATH registrert i 2021.

Selv med det siste rallyet viser tekniske indikatorer at Sandbox (SAND) fortsatt er i bearish momentum.

Datakilde: Tradingview.com

Sandbox (SAND) – Prisanalyse og handling

De siste tre dagene har brakt fornyet optimisme blant Sandbox (SAND)-investorer om at kanskje tokenet er i ferd med å snu den nedadgående trenden. Selv om dette er noe sant, er det fortsatt noen viktige indikatorer som tyder på at tokenet fortsatt ikke er ute av skogen ennå.

For eksempel, selv med rallyet de siste tre dagene, er Sandbox (SAND) fortsatt under 100- og 50-dagers glidende gjennomsnitt, noe som tyder på en bearish utsikt på kort sikt. RSI-avlesningene tyder også på at det fortsatt er mye rom for salgspress.

I et nøtteskall virker det tre dager lange rallyet mer som krampetrekninger. Selv om det fortsatt er en god ting, forventer vi at Sandbox (SAND) vil snurre tilbake til sin nedadgående trend i det minste på kort sikt.

Bør du kjøpe Sandbox (SAND)

Vel, det kommer an på om du vil ha litt eksponering i metaverse tokens. Basert på nåværende kryptotrender, er det ingen tvil om at disse tokenene vil være store i fremtiden. Men hvis jeg var deg, ville jeg ventet til korreksjonen til Sandbox (SAND) avsluttes. På den måten unngår du nedsiderisiko, og du får også en rabattert pris.