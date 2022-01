Sandbox (SAND) metaverse token stiger 40 %

Etter en kontrakt mellom Warner Music og hiphopstjernen Snoop Dogg har SAND-tokenet steget 40 %.

SANDs oppgang kommer etter den nylige nedgangen som førte til at tokenets markedsverdi stupte med rundt 70 %.

Til tross for markedets bearish humør de siste 24 timene, nektet Sandbox (SAND) å falle. Tradere så kryptovalutaens nylige høyprofilerte samarbeid som en indikasjon på at prosjektet har et godt grunnlag, og altcoinen steg til værs.

SAND økte med 10,23 % til $3,38 ved UTC-slutt den 27. januar, og steg deretter ytterligere 5,42 til $3,57 på fredag. Bitcoin (BTC) falt derimot 1,41 prosent i samme tidsrom.

Adopsjon av SAND er på vei oppover

Etter at Sandbox avduket bånd med den amerikanske artisten Snoop Dogg og Warner Music, et fremtredende plateselskap, valgte handelsmenn å øke eksponeringen for SAND.

På slutten av dagen uttalte Sandbox at den, med støtte fra Warner Music, vil etablere en fornøyelsespark for artister og et virtuelt forestillingssted i metaversen. Spillinitiativet sa at ved å gjøre det, vil Warner Music-artister kunne samhandle med fansen deres på nettet og tjene faktiske pengestrømmer.

Sannsynligvis blir SANDs sjanser for å finne flere mottakere i fremtiden forbedret grunnet de høyprofilerte alliansene. Dette skyldes at funksjonaliteten er et viktig verktøy i Sandbox-metaversen, og fungerer som et middel for handel, ledelse og innsats. Som en konsekvens utkonkurrerte den de fleste av sine viktigste kryptokonkurrenter 27. januar.

Hva har SAND planlagt for fremtiden?

Den siste kjøpsrunden falt sammen med et vaklende oppsving i det større bitcoin-markedet, som begynte 24. januar. Kryptomarkedet har steget med omtrent 150 milliarder dollar fra bunnen 22. januar til toppen 28. januar. SAND, som tok seg opp igjen sammen med andre eiendeler nådde enn bunn på $2,56 før den steg nesten 40 % på bare fire dager.

Kilde – TradingView

Etter rallyet har SAND-prisen etablert sin midlertidige støtte ved 200-dagers eksponentielt vektet gjennomsnitt. Sand vil sannsynligvis forlenge sitt positive momentum inn i 50-dagers EMA til $4,50 hvis gleden ved Snoop Dogg og Warner Music-avtalene fortsetter.

Uavhengig markedsekspert Cantering Clark stilte imidlertid spørsmål ved det positive scenariet, og påpekte at SANDs oppgang kan ha fungert som en "vennlig exit for investorer" i forkant av en mulig negativ fortsettelse.