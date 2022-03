Sanksjoner mot Russland er et moralsk dilemma for krypto

Som mange så jeg den utmerkede Michael Jordan-dokumentaren, The Last Dance, under en av omtrent tretten nedstengninger i mitt hjemland Irland i 2020. Det er spesielt én episode jeg ble minnet på denne uken, mens jeg fulgte utviklingen i Russland og implikasjonene på kryptovalutamarkedet. Det er den sjette episoden, som undersøker Jordans status som et forbilde.

"Hvis jeg hadde en sjanse til å gjøre alt på nytt, ville jeg aldri ønsket å bli ansett som et forbilde. Det er som et spill som er stablet mot meg. Det er ingen måte jeg kan vinne”, beklaget Jordan.

Jordan var selvfølgelig en global superstjerne på 90-tallet. Barn sto i kø rundt blokken for å kjøpe de siste joggeskoene hans. Plakaten hans prydet tenåringsrom rundt om i verden. Millioner av unge skuldre tok på seg trøyer med nummer 23 på ryggen.

Jordan møtte imidlertid kritikk for ikke å bruke plattformen sin til å gjøre nok; for ikke å omfavne sitt ansvar som et forbilde. Ikke det at han var et dårlig forbilde. Bare det at han tok linjen "Jeg er bare en idrettsutøver, jeg legger ballen i en bøyle". Absolutt, hans mangel på aktivisme står i kontrast til flere nåværende sportsstjerner, fra basketballervingen LeBron James til Formel 1-føreren Lewis Hamilton.

På mange måter følte jeg for MJ. Men igjen, det er spillet han spilte – lik det eller avsky det, det er deler av hver jobb som folk ikke liker.

Changpeng Zhao

Det som fikk tankene mine til å vandre, var spørsmålet om de økonomiske sanksjonene som har blitt iverksatt mot Russland, og hvordan kryptovalutaindustrien forholder seg til det. Binance-sjef Changpeng Zhao ga et intervju på Bloomberg TV som jeg følte var en side fra Michael Jordans bok.

"Det er ikke vår beslutning å gjøre å fryse brukerkontoer … jeg tror vi bør skille politikerne fra de vanlige folkene", sa han. "Vi følger retningen som er støttet av regjeringer over hele verden. Igjen, vi lager ikke sanksjonsreglene; det er organisasjoner som lager disse reglene – vi følger dem».

Men har ikke CZ, Binance og kryptovaluta for øvrig et ansvar for å stå frem og slutte seg til massene for å utjevne økonomiske sanksjoner? Gir de Russland et middel til å omgå økonomiske sanksjoner? Hemmer Binance dermed indirekte det som i utgangspunktet er tiltak utformet for å forhindre krig og dødsfall til utallige uskyldige mennesker?

Eller er Binance bare en utveksling? Er CZ bare administrerende direktør i et finansselskap? Er Michael Jordan rett og slett bare en basketballspiller?

Moralsk dilemma

I sannhet er jeg ikke sikker på hvordan jeg føler om dette. For å være tydelig, jeg elsker krypto av hele mitt hjerte. Jeg tror det vil forandre verden til det bedre. Det vil forstyrre det jeg mener er et arkaisk, ineffektivt og urettferdig finansielt system, og bidra til å bygge et mer demokratisk samfunn og et mer transparent, pålitelig og effektivt pengepolitisk rammeverk.

Mange av disse fordelene kommer ned til fordelene som desentralisering tilbyr. Utskjæring av mellommenn, dreining av tillit fra institusjoner – som kan være korrupte, lage regler i elitens favør, øke ineffektivitet og gebyrer osv. – til matematikk, i form av en transparent, kontrollerbar hovedbok som verden har blitt kjent med som blokkjeden.

Men hva om den desentraliseringen gjør det lettere for ondsinnede aktører som Russland å omgå sanksjoner, og gir dem muligheten til å føre en krig mot et uskyldig land?

Lurer litt på meg selv her

Det har gitt meg tankevekker, og som jeg sa, jeg elsker krypto. Jeg har tidligere hånet det jeg mener er dumme argumenter mot krypto, for eksempel "det er for kriminelle" eller "det hjelper narkotikahandlere". Jada, men det er en dråpe i havet – du tror at amerikanske dollar ikke brukes til noen kriminalitet? (En studie fra 2009 fant at 90 % av amerikanske dollar inneholder spor av kokain).

Men russerspørsmålet har gitt meg tenkepause. Binance, som er sentralisert, har muligheten til å fryse kontoer. En KYC-kompatibel børs, den har evnen til å for eksempel fryse kontoen til en russisk oligark som flytter rundt på millioner av dollar i krypto. Denne evnen til å fryse – fordi den er sentralisert – er klagen kryptopurister bruker mot Binance for ikke å være tro mot kryptofilosofiene.

Kraken

Mens Binance-sjef Zhao spilte Michael Jordan-kortet, gikk Kraken-sjef Jesse Powell et skritt videre da han nektet å gå med på den ukrainske visepresidenten Mykhailo Fedorovs forespørsel om å fryse alle russiske kontoer.

"Bitcoin er legemliggjørelsen av libertære verdier, som sterkt favoriserer individualisme og menneskerettigheter," bestred Powell.

Men hva om disse personene er russiske milliardærer i ledtog med Putin og finansierer en ødeleggende krig?

Ukrainas visepresident Mykhailo Fedorovs appell til kryptobørser

Så hva er løsningen?

Det er veldig vanskelig. Faktisk ser vi lignende eksempler over hele Big Tech. Twitter som forbyr Trump var muligens den mest fremtredende saken – for å omskrive Powell ovenfor, er det ikke én person som utøver sin individualisme? Spotifys rotete strid med Joe Rogan er en annen moralsk gråsone, mens Facebooks svake innsats for å bekjempe falsk informasjon. Åpenbart er krigen i Ukraina en større sak, men temaene frihet, sensur og restriksjoner er like.

Som jeg sa, jeg elsker krypto, og jeg tror virkelig i mitt hjerte at det kan gjøre så mye godt for denne verdenen vi lever i. Men bør vi gå inn for en fullstendig desentralisert verden når ondsinnede handlinger av denne skalaen kan ha nytte av det?

Til syvende og sist tror jeg fortsatt fordelene oppveier ulempene. Jeg tror hva Russland faktisk kan gjøre med kryptovaluta akkurat nå er litt overdrevet, siden det i stor skala rett og slett ikke er mulig å få til meningsfull handel. Deres frosne utenlandske eiendeler på 630 milliarder dollar (som de ellers kunne ha brukt til å kjempe mot de økonomiske sanksjonene og bidra til å støtte rubelen) vil utgjøre over tre fjerdedeler av markedsverdien for Bitcoin. For ikke å nevne den sporbare gjennomsiktigheten som blokkjeder tilbyr. Fordelene som krypto kan tilby over hele verden er rett og slett for store.

Når det gjelder de spesifikke tilfellene av Binance og Kraken, er jeg enig med Zhao og Kraken. Som Michael Jordan bare var en basketballspiller, driver de bare fintech-selskaper. Siden når skal de ta avgjørelser av denne størrelsesorden? Det er opp til regjeringer å gjøre, og begge har indikert at de vil adlyde loven, dersom politikerne skulle bestemme seg for å handle (som det skjedde med frysingen av eiendeler til demonstrander i Canada nylig).

Det er fordeler og ulemper med alt. Den nåværende finanssektoren er absolutt ikke perfekt – la oss ikke glemme det. Jeg påstår ikke at krypto er det heller, men det har bare så vidt begynt, ogkommer ikke til å gå noen steder snart. Se hvor langt det har kommet allerede på et knapt tiår.

Så ikke vri på det, krypto er fortsatt den gode fyren.