Aave og de tre andre tokenene COMP, MKR og REN har vist "klare prisbunner nylig", ifølge analyseplattformen Santiment på kjeden.

Aave-prisen har falt 2,5 % de siste 24 timene og nesten 15 % i løpet av den siste uken i skrivende stund, og altcoin-prisen har falt sammen med prisen på store kryptovalutaer som Bitcoin og Ethereum.

De to øverste kryptoaktivaene etter markedsverdi er ned henholdsvis 4 % og 3,3 % på grunn av en nedgang på tvers av markedene, med sentiment drevet av inflasjonsbekymringer, den amerikanske sentralbankens trekk for å heve rentene og spenninger knyttet til Russland-Ukraina-krisen.

Mens kryptovalutaer sannsynligvis vil handle lavere ettersom de gjenspeiler tap i aksjemarkedet, har Santiment bemerket at Aave (AAVE), Compound (COMP), Maker (MKR) og Ren (REN) kan tilby en stor kjøpsmulighet på kort sikt.

I en " spotting the dips "-analyse peker Santiment på forholdet mellom aktive innskudd og daglige aktive adresser (AD/DAD) for å fremheve at de fire altcoinene kan handles på "klare bunner."

"AAVE, COMP, MKR og REN har alle vist veldig klare prisbunner den siste tiden. Og de har alle blitt nøyaktig spådd ved å se på hvor mange aktive innskudd som har utgjort den totale adresseaktiviteten til [eiendelen],» bemerket analyseplattformen.

Aave (AAVE)

Når han ser på Aave, bemerker Santiment:

“ Det ser ut til at prisen liker å vokse fra bunnen av denne beregningen. Vi kan foreslå at lave verdier av AD/DAD-forhold indikerer en fin kjøpsmulighet ."

AAVE-diagram som viser AD/DAD-forholdet. Kilde: Santiment.

Om sannsynligheten for motsatt prishandling delte plattformen:

“ Høyere nivåer av AD/DAD indikerer 'utgangspunkter', hvor innehavere sannsynligvis har en tendens til å forlate sine posisjoner. Jo høyere innskudd (AD), jo høyere panikknivå for innehaverne ."

Compound (COMP)

Santiment antyder at Compound (COMP) også er klar for en oppside. «Compounds AD/DAD falt til all time low for bare noen få dager siden. Godt tegn», skrev de.

Sammensatt diagram som viser nedgangen i de aktive innskuddene til daglige aktive adresser. Kilde: Santiment

Maker (MKR)

Makers AD/DAD viser også at den siste nedgangen har presset prisene til et anstendig kjøpsnivå. Imidlertid vil det sannsynligvis synke enda mer etter å ha nådd dagens nivåer i slutten av januar. Santiment sier at forholdet kan stige mer, noe som indikerer ytterligere nedgang, men "ikke så sterkt som andre tokens."

REN (REN)

REN/USD nådde laveste nivåer hittil i år 24. januar, med en anstendig topp i februar som hjalp det til å bryte over $0,40. Imidlertid har en nedgang på 11 % i løpet av de siste syv dagene ført til et press på rundt $0,35.

En annen "panikk"-bevegelse til de siste lavpunktene kan tilby en ny kjøpsmulighet.