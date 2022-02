SCARY (SCY) prisen stiger mer enn 1000 % i løpet av helgen

SCARY (SCY) overgikk flertallet av kryptovalutaene i helgen ved å øke med mer enn 1000 % mens flertallet av myntene, inkludert bitcoin, falt.

I dag handlet mynten for $0,02642 i skrivende stund, etter en 24-timers økning på rundt 52%.

Hva er SCARY (SCY)?

Før vi går inn på hva som forårsaker det nåværende Bull Run, er det viktig å først forklare hva SCARY er.

SCARY er en unik blokkjedebasert Gamefi-integrert plattform som kombinerer oppslukende NFT-, Farm- og eventyroppdrag for å erobre $SCY inne i Monsters Metaverse.

Plattformen ble lansert i desember 2021 og SCY er dens opprinnelige token.

I SCARY-spillet kan spillerne bygge imperier ved å bruke SCY-tokens for å kjempe mot monstre ved å utfordre dem for en premie i SCY-tokens.

Spillet inneholder to forskjellige klasser av monstre: Nyfødte monstre som fødes ved å klekke egg og Genesis-monstre som har unike evner og ferdigheter som Newborn ikke har; bare 1000 av dem vil noensinne bli laget.

Spillet har en fullt funksjonell NFT-markedsplass der spillerne kan kjøpe Scary Monsters. I skrivende stund kostet hver 0,2BNB som er omtrent $80, noe som er litt dyrt.

Et tilfeldig system viser tre dører som monsteret ditt kan besøke når du starter spillet. Dette ligner på Monster Inc-filmer der monstre besøker forskjellige dører. Spillere kan også velge å velge en spesifikk dør og vinne forskjellige belønninger. I tillegg mottar Dører i spillet 10 % av alle belønninger tjent ved å besøke monstre.

For å fortsette å spille spillet uten skatter eller gassavgifter, må spillerne inneha minst 1000 SCY-tokens. Imidlertid er spillet for øyeblikket under utvikling med betaversjonen som forventes å komme i Q1 2022, hold deg oppdatert.

Hvorfor stiger prisen på SCARY (SCY)?

En av årsakene til den nåværende prisstigningen er den nylige SCARY migrasjonen til en ny kontraktsadresse Scaryswa, en desentralisert børs.

Etter at SCY ble utgitt i desember, fulgte tokenet samme utvikling som resten av kryptovalutaene etter et kontinuerlig kryptoblodbad som har dominert starten av 2022, delvis på grunn av at den amerikanske FED som har sagt at den vil øke rentene i de kommende månedene.

Med det nåværende spillet som endrer seg og den fullt funksjonelle NFT-markedsplassen, er prisen på SCY-tokenet definitivt på et monster Bull Run.

Videre, hvis teamet innfrir sitt betaversjonsløfte av spillet i Q1 2022, kan SCY stige til en verdi på over 1 million dollar.