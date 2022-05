US Securities and Exchange Commission (SEC) kommissær Hester Peirce har sagt at stablecoin-markedet har tiltrukket seg mye oppmerksomhet den siste uken, og at sektoren kan se på «strengere» reguleringer.

Den øverste SEC-tjenestemannen sa dette i kommentarer gitt under en nettdiskusjon organisert av det offisielle Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF). Dette er en uavhengig tenketank om sentralbank og økonomisk politikk med hovedkontor i London, Storbritannia.

En nyhetsrapport fra Reuters siterer SEC-tjenestemannen for å si at et sted som sannsynligvis vil «se noen bevegelser, er rundt stablecoins». Hun la til at dette følger hendelser denne uken som har bidratt til å sette søkelyset på sektoren.

Hesters kommentarer kom på OMFIFs årlige Digital Monetary Institute-symposium, hvis panel også inkluderte Algorand-sjef Steve Kokinos og tidligere CFTC-leder Timothy Massad.

UST depeg og LUNAs kollaps

Denne uken er faktisk kryptovalutamarkedet rystet av det knusende tapet av dollarparitet til stablecoin TerraUSD (USD). UST-tokenet falt så lavt som $0,25, og mistet bindingen til dollaren med 75 % blant rykter om et koordinert angrep.

Bortsett fra det, har den algoritmiske stablecoins depegging sendt Terra (LUNA)-mynten til nær null (for øyeblikket på $0,01), og en kaskade av salgspress har også presset Bitcoin-prisen til laveste nivå sist i januar 2021.

Og med stabilcoin-uroen som også har ført til at Tether (USDT) mistet koblingen tidligere på torsdag, kan et tøffere regelverk faktisk være «nærmere».