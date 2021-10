Han bemerker likevel at den amerikanske kongressen kan innføre et forbud dersom de ønsker det

USA har ingen planer om å forby kryptovaluta på samme måte som Kina har gjort, kunne Gary Gensler, leder av det amerikanske finanstilsynet (SEC) bekrefte på tirsdag.

Dette fortalte SEC-sjefen under en komitéhøring om finanstjenester.

Uttalelsen kom i forbindelse med et svar til representant Ted Budd, som spurte Gensler om hvorvidt finanstilsynet vurderte å gå den samme veien som Kina med tanke på kryptoforbud også i USA, med mål om å lansere en egen digital sentralbankvaluta (CBDC).

I sitt svar fortalte Gensler at tilsynsmyndighetene ikke kan forby kryptovaluta, og heller ikke har noen planer om dette. Han la til at innføringen av et slikt forbud «vil være opp til kongressen».

SEC-lederens kommentarer om kryptovaluta ligner uttalelsene sentralbanksjef Jerome Powell kom med til kongressen i forrige uke. Han fortalte under en høring at det ikke var noen planer om å forby kryptovalutaer heller fra deres side.

SEC ønsker regulering av børser og stablecoins

Mens både sentralbanken og finanstilsynet bekrefter at de ikke har noe ønsker om å forby Bitcoin eller andre kryptovalutaer har Gensler gjort det klart at han ønsker skikkelig regulering av industrien. I et svar på spørsmål om reguleringer fortalte Gensler at selv om ny teknologi kan være revolusjonerende, så kan den kun vokse og trives dersom den holder seg innenfor et regulatorisk rammeverk.

Gensler ønsker også strikte regulatoriske tiltak mot kryptobørser og prosjekter innen DeFi-industrien.

En måte å forsikre at regulatoriske krav blir overholdt er at børsene er nødt til å registrere seg, la SEC-lederen til. Dette bør også innebære desentraliserte børser (DEX-er) som «ikke tilbyr custodial-tjenester», men fortsatt har en sentralisert protokoll, og dermed trenger mer omfattende retningslinjer.

Andre aspekter Gensler trakk frem var problemer relatert til stablecoins og kryptotokens. Førstnevnte mener han kan innebære systemrisikoer, mens en stor andel kryptotokens kan ende opp med å bli klassifisert som securities.

På tross av disse kommentarene er de regulatoriske utsiktene for kryptovaluta i USA fortsatt usikre, noe som gjør at flere mainstream selskaper holder seg unna kryptotrading for nå. Ifølge Gensler vil de regulatoriske rammeverkene raskt falle på plass dersom CFTC og SEC samarbeider.