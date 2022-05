Regulatorene i USA jobber alle for å regulere kryptovalutamarkedet.

Administrerende direktør for FTX kryptobørs Sam Bankman-Fried sa at regulatorer i USA må jobbe sammen for å regulere kryptovalutamarkedet kollektivt.

I et nylig intervju med Blockworks sa Bankman-Fried at Securities and Exchange Commission (SEC) i samarbeid med Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ville gjøre det lettere å regulere kryptovalutamarkedet.

Ifølge FTX-sjefen vil regulering av kryptovalutaområdet øke bruken av digitale valutaer i det lange løp.

Han la til at hvis byråene kunne bli enige om hvem som er ansvarlig for lisensiering av kryptovalutautvekslinger, kan det gjøres betydelige fremskritt. Han sa;

«Det alene ville løse, som, 60% av problemet.»

Til tross for mangelen på regulering i kryptovalutaområdet for øyeblikket, mener Sam Bankman-Fried at det har blitt registrert fremgang de siste månedene. Han sa;

«Vi er faktisk ikke på et sted med mer føderalt tilsyn enn vi var på for et år siden. Vi er på et sted hvor det er konkrete forslag som kan vedtas veldig snart som vurderes seriøst.»

Regulatorer i ulike deler av verden prøver fortsatt å forstå og regulere kryptovalutamarkedet.

Kryptovalutamarkedet har registrert enorm vekst de siste årene. I november 2021 nådde den totale markedsverdien 3 billioner dollar for første gang.

Imidlertid har markedet vært i en bearish trend de siste seks månedene, og markedsverdien er nå rundt 1,7 billioner dollar.

Til tross for den nylige bearish sentimentet, tror markedseksperter fortsatt at prisene på kryptovalutaer vil komme seg. Bitcoin kan sette en ny all-time high igjen i løpet av de kommende årene til tross for at den har handlet under $40k-merket de siste dagene.

Sam Bankman-Fried er sikker på at USAs regulatorer vil finne en måte å regulere kryptovalutamarkedet på i løpet av de neste årene.