SEC søker mer regulatorisk håndhevelse i kryptosektoren i 2022, ifølge styreleder Gary Gensler.

Styreleder for US Securities and Exchange Commission (SEC), Gary Gensler, har nok en gang gjentatt det offentlige byråets syn på kryptotokens, og sier at neste skritt er å se sikkerhetstokens riktig klassifisert som sådan.

I tillegg til å snakke om private selskaper og aksjeselskaper, berørte SEC-lederen kort bruken av krypto-tokens som en form for å skaffe penger for å støtte innovative teknologier innenfor det bredere kryptomarkedet.

SEC-lederen sa at kryptotokens og andre former for crowdfunding er gratis for å samle inn penger fra publikum, men promotørene og sponsorene av disse tilbudene bør vite at tokenene faller innenfor verdipapirloven.

Premisset går tilbake til Howey-testen som ser på om investorer legger penger inn i prosjektet og forventer en avkastning på investeringen basert på innsatsen til teamet.

Krypto-promotører må opplyse investorer tilstrekkelig

Gensler kom med kommentarene under et intervju på CNBCs "Squawk Box" mandag.

Han bemerket at innhenting av midler til et prosjekt fra publikum krever at de (investorer) får alle opplysningene som er nødvendige for at de skal kunne ta kloke investeringsbeslutninger. Verdipapirlovene, la han til, er der for å beskytte publikum mot svindel og svindlere.

I en kommentar til SECs agenda for kryptomarkedet, sa Gensler at hovedmålet er å bringe alle sikkerhetstokens innenfor verdipapirlovens område.

SEC-lederen mener at midlene for å skaffe midler fra investorer ikke er et problem, det være seg gjennom kryptovalutaer eller de nyere spesialformålsoppkjøpsselskapene (SPACs). Det som er viktig for SEC er å sikre at forbrukere får den beskyttelsen de fortjener.

"We are going to take up again a project around driving greater competition and efficiency in the private fund space," says SEC Chair @GaryGensler. "We are going to see if we can propose some rules to drive more transparency and competition." pic.twitter.com/eeUO6iwbXP — Squawk Box (@SquawkCNBC) January 10, 2022

Om innsidehandel

Gensler berørte også spørsmålet om innsidehandel, og la merke til at SEC kraftig vil håndheve lovene som styrer innsidehandel, enten det er av innsidere i selskapet som administrerende direktører eller medlemmer av kongressen som har tilgang til ikke-offentlig informasjon.

Han la imidlertid til at alle spørsmålene om innsidesalg er knyttet til ett ord: tillit.

Han bemerket:

" Vårt finanssystem kommer ned til ett grunnleggende ord, og det er tillit. Å beskytte mot innsidehandel enten det er i et selskap eller om det er en offentlig tjenestemann, begge er viktige for den grunnleggende tilliten ."

SEC vs. Ripple-saken

Kommentarene knyttet til verdipapirlover kommer selv om SECs sak mot Ripple og topplederne fortsetter. Vakthunden anla søksmål mot Ripple Labs for det byrået sa var ulovlig salg av XRP-tokenet.

Ripple har hevdet at tokenet ikke er en sikkerhet og stilte spørsmål ved tidligere uttalelser som antydet at Ether (ETH), det opprinnelige tokenet på Ethereum-nettverket, ikke var et sikkerhetstoken.

Under intervjuet sa Gensler at han ikke kunne kommentere individuelle kryptoprosjekter, på spørsmål om hvorfor SEC ikke ser på ETH som et sikkerhetstoken slik som XRP.

SEC har tidligere anklaget flere kjendiser for å utrope forskjellige kryptomynttilbud (ICO), inkludert Floyd Mayweather, skuespiller Steven Seagal og DJ Khaled.