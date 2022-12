Viktige takeaways

Cathie Wood sier at institusjoner kan ta et skritt tilbake fra krypto

Hun tror at de vil allokere mer til Bitcoin og Ether når de tar seg tid til å studere kryptorommet

Jeg tror hun kan være for optimistisk og at kryptoindustrien har tatt et slag som det kan ta lengre tid å komme seg fra

Crypto er på et dårlig sted akkurat nå.

Det har vært en bekymringsfull utvikling de siste ukene som kan ramme bransjens omdømme fremover.

Hvilke institusjoner skal sette Bitcoin på balansen nå? Hvilke pensjonsfond skal flytte inn i digitale eiendeler? FTXs implosjon (som jeg skrev om i detalj her ) er så høyprofilert og skurrende at det føles som vrangforestillinger å forvente at alle med tilknytning til tradisjonell finans flytter inn i rommet. Er skaden uopprettelig?

Cathie Wood tipser om et institusjonelt tilbakeskritt

På bakgrunn av dette synes jeg Ark Invest-grunnlegger Cathie Woods intervju med Bloomberg forrige uke var talende. Hun har lenge vært kjent for sitt ultrabullish syn på alt som har med Bitcoin å gjøre, og i intervjuet gjentok hun til og med sin tillit til sin prisprediksjon av Bitcoin, som hun mener vil være verdt 1 million dollar per mynt innen 2030.

Dette var ikke en overraskelse, og det var heller ikke helt uforutsigbart. Wood står fast på at Bitcoin vil endre makrolandskapet på lang sikt. Hun har posisjonert seg svært aggressivt i markedet, ved å satse på risikofylte teknologiaksjer, Bitcoin og andre eiendeler som har slitt midt i overgangen til et nytt renteparadigme – som ytelsen til flaggskip-ETFen hennes viser nedenfor:

Jeg følte imidlertid at noe annet var bemerkelsesverdig i intervjuet hennes. «Jeg tror imidlertid at den ene tingen som vil bli forsinket er kanskje institusjoner som trekker seg tilbake og bare sier: «OK, forstår vi virkelig dette?'», sa hun.

Dette antyder den store faren her. Gjennom hele pandemien var en av de mest bullish tingene for Bitcoin trenden med institusjoner som strømmet inn i rommet. Det var Tesla. Det var ETF-chat. Det var gråtoner. Det var offentlige gruveselskaper. Det var Coinbase flytende på børsen. Helvete, det var til og med El Salvador som erklærte Bitcoin som lovlig betalingsmiddel.

Men nå som lavrentemiljøet har tatt slutt, og likviditeten blir sugd ut av økonomien, står Bitcoin og krypto overfor noe de aldri har måttet møte før – et tilbakeslag i den bredere økonomien.

La oss ikke glemme at Bitcoin ble lansert i 2009, og etter det fulgte det største oksemarkedet i historien. Den har ennå ikke blitt testet i et bearish makroklima, og derfor er dette enestående.

BlockFi, Celsius, Voyager, Three Arrows Capital og alle de andre konkursrammede firmaene, som nå får selskap av FTX, har også malt krypto i et så dårlig lys at det ikke er overraskende å høre analytikere advare om tilbaketrekk i institusjonell adopsjon. Ville det ikke vært mer overraskende hvis det ikke var det?

Optimisme

Jeg bør merke meg at Wood la til at hun trodde Bitcoin kommer ut «luktende som en rose» fra alt dette. Selv om jeg absolutt ikke ville gått så langt – hele bransjen får sitt rykte svekket spør du meg – ser jeg hvor hun kommer fra.

Men selv om Bitcoin kanskje ikke har noen motpartsrisiko, og dermed teoretisk sett er immun mot den slags implosjoner vi har sett hos sentraliserte selskaper som FTX, er dette den virkelige verden. Og i den virkelige verden, for at den vanlige innbygger skal få tilgang til det – for ikke å snakke om institusjoner – trengs sentraliserte selskaper.

Og inntil grådigheten, hensynsløs innflytelse, naiv risikostyring og direkte svindel (jeg skal ikke oppgi navn) i bransjen slutter å eksistere, vil ikke Bitcoin få noen betydelige gjennomslag i det vanlige finansområdet. Institusjoner vil være mye mer forsiktige med å investere i plassen nå etter så mange høyprofilerte eksplosjoner. Det vil komme mer regulering.

Dette er grunnen til at jeg er uenig i den optimistiske tonen som Wood hadde senere i intervjuet:

«Og med en gang (institusjoner) faktisk gjør leksene og ser hva som har skjedd her,» sa Wood, «tror jeg de vil være mer komfortable med å flytte inn i Bitcoin og kanskje Ether som et første stopp, fordi de vil forstå mer».

For meg kommer det å forstå Bitcoin også med forståelsen av at den fortsetter å handles som et ekstremt høyrisikoaktivum, i det som nå ikke lenger er et null-rate miljø. Selv om den langsiktige visjonen kan være at Bitcoin skal være en anerkjent inflasjonssikring, er vi ikke der det er akkurat nå – noe kapitalforvaltere vil innse.

Crypto har også satt en sur smak i munnen på alle som har rørt det i år. FTX er bare den siste forlegenheten for bransjen, mens verden ser på med en blanding av selvtilfredshet, medlidenhet og avsky. Mot dette bakteppet har omdømmet til hele plassen fått et slag.

Og ettersom rentene stiger, levekostnadskrisen forverres og data fortsetter å peke mot en økonomi som sliter, vil kryptofesten ta litt lengre tid å gjenoppta enn Cathie tror.