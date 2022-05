Sentrifuge og BlockTower skal samarbeide

Centrifuge, en industrileder innen DeFi for finansiering av virkelige eiendeler (RWA) på blokkjeden, og blokkjede- og kryptoinvesteringsselskapet BlockTower kunngjorde et partnerskap for å bygge fremtiden til RWA on-chain, fikk Coin Journal vite fra en pressemelding.

Dette partnerskapet vil bringe BlockTowers institusjonelle eiendeler og kapital til Sentrifuge-protokollen, og påskynde finansieringen av RWA-er på kjeden. Partnerne fullførte et første-runde treasury token-salg på $3 millioner i april under den nye alliansen.

Den høye verdien av å investere i RWAer

Kunngjøringen reflekterer den betydelige verdien av å investere i RWAer for både krypto- og tradisjonelle investorer. BlockTower vil bli det første store investeringsselskapet som bygger en strategi og ekspertise spesifikt rundt denne aktivaklassen.

Partnerskapet understreker Centrifuges rykte som den ledende DeFi-protokollen i RWA-området, men viser også BlockTowers sikkerhet om aktivaklassens lysende fremtid.

Opprette eiendelsstøttede pools

Centrifuge gjør det mulig for bedrifter å tokenisere forbrukerkreditt, fakturaer, boliglån og andre ikke-krypto eiendeler og å skape en investeringsmulighet ved å bygge eiendelsstøttede pools.

Den lar selskaper handle direkte med investorer, og dermed demokratisere tilgangen til kapital. På denne måten kan interessenter kutte ut banker og andre sentraliserte mellommenn.

Investorer tjener renter og belønninger

Til gjengjeld for å gi likviditet, tjener investorer renter pluss belønninger i Centrifuge Tokens (CFG), de opprinnelige eiendelene til Centrifuge -kjeden.

BlockTower og Centrifuge er på Permissionless-konferansen i Miami, som varer til 19. mai, og vil snakke om potensialet til RWA-er i DeFi og hvordan institusjonelle investorer kan tjene penger på det.

Matthew Goetz, administrerende direktør og medgründer av BlockTower Capital Advisors, sa:

Blokkjede-teknologi har lenge holdt løfte om å overhale rørleggingen av verdens finansielle tjenester. For dette formål er BlockTower glade for å støtte Centrifuge-teamet når de demokratiserer tilgang til og genererer effektivitet i verdipapiriseringsindustrien; vi tror disse strategiske partnerskapene er avgjørende for å innlede fremtidens finans.

Lucas Vogelsang, administrerende direktør og medgründer av Centrifuge, la til:

Verdien av Real-World Assets for DeFi blir stadig tydeligere etter hvert som teknologien modnes og vi ser de første store suksessene på dette området. Partnerskapet mellom BlockTower og Centrifuge er et spennende skritt for å akselerere innføringen av DeFi i institusjonell kapital.