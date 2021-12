Ser vi en Axie Infinity korreksjon? Hva kan investorer forvente?

For omtrent en uke siden var det mange kommentarer rundt Axie Infinity (AXS ). På det tidspunktet spådde analytikere nesten 31 % i nedsiderisiko etter at diagrammet så ut til å gå inn i et fallende mønster. Faktisk så estimatene for seg en massiv korreksjon som ville sende AXS til rundt $65,96. Slik så ting ut:

Analytikere var bekymret for at hvis mynten bryter under $95,41, så ville en fullstendig underkorrigering være i gang.

Men muligheten for en stigende trend forble så lenge AXS brøt over $105

AXS falt under $95, men klarte reversere noen tap for å nå $97 da vi publiserte

Datakilde: Tradingview.com

Er korrigeringen fortsatt en mulighet? Prisutvikling og analyse

Det enkle svaret her er ja. Nedsiderisikoen er fortsatt svært stor, og Axie Infinity kan fortsatt falle til rundt $65. Nøkkelstøtten akkurat nå er på $95,25, som vi følger nøye med på. AXS falt lavere enn støttenivået, men klarte å sprette tilbake.

Imidlertid er det fortsatt farlig nært, og med tanke på motvinden vi har sett i markedet den siste tiden, vil det ikke være en overraskelse om AXS i løpet av de kommende dagene synker under $95,24-nivået.

Men det kan forstatt bli et kjøpsrally i mynten, selv om det virker litt usannsynlig. For at dette skal skje, må okser teste den øvre motstanden på $105,3 og opprettholde den en stund.

Bør du kjøpe Axie Infinity nå?

Selv om AXS ikke er i en nedadgående trend akkurat nå, er det nok bevis som tyder på at en dip ligger i kortene kortene. Det vil være best å vente minst noen dager for å se hvordan prisen utvikler seg. Hvis prisen faktisk faller under støtten på $95, er sjansen stor for at det snart vil oppstå en mulighet til å kjøpe på et bunnivå.