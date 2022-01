Shark Tanks Kevin O’Leary planlegger å utvinne Bitcoin

O'Leary sier at mange suverene fond er ute etter å investere i Bitcoin-utvinning, og at det de neste to til tre årene kan bli en massiv innstrømning til sektoren.

Han mener også at institusjoner er opptatt av selskaper som er i samsvar med myndighetenes og lokalsamfunnets forskrifter.

Han kan selv komme til å dykke ned i utvinning i år, la han til.

"Shark Tank"-stjernen Kevin O'Leary er positiv til Bitcoin-utvinning som en investeringsstrategi og sier at han sannsynligvis kommer til å starte sin egen utvinning en gang i år.

Den kanadiske forretningsmannen delte planene sine i et intervju med Anthony Pompliano, og bemerket at Bitcoin-utvinning sannsynligvis ville se enorme kapitaltilførsler i løpet av de neste to, tre årene.

O'Leary sier at han har vært i stand til å snakke med investorer på tvers av forskjellige jurisdiksjoner, spesielt i Midtøsten, og lærdommen fra disse reisene er at mange ser på å investere i Bitcoin-utvinning via sine suverene fond.

Mens han spår at et flertall av land til slutt vil begynne å utvinne Bitcoin , sier O'Shares Investment Advisors-formann at virksomheten vil ønske å gjøre det på en måte som støtter miljømessig bærekraft. Han sier at dette er fordi fond vil ønske å styre unna nylige kontroverser knyttet til Bitcoin-gruvedrift.

"Når et suverent fond bestemmer seg for å investere i Bitcoin, vil det ønske å utvinne det bærekraftig og etisk ," sa han.

Han bemerker at ESG-krav (Environmental, Social, and Governance) og andre overholdelsesspørsmål er øverst på listen for disse investorene.

Det er også tilnærmingen O'Leary vil se etter å bruke når han bestemmer seg for hvordan han skal investere i sektoren, bemerket han. Disse ikke-finansielle faktorene er en del av hans egne vurderinger før han investerer.

Kjendisinvestoren avslørte også at han i lang tid har sett for seg å drive med kryptogruvedrift, og la merke til at han "sannsynligvis ville gjøre det i dette kalenderåret."

Når det gjelder hva utvinningsselskaper må gjøre for å tiltrekke seg investorer, sier O'Leary at regelverk er et must. Bedriftene må også sørge for å involvere lokalsamfunnene, med en ordentlig og klar forståelse av hvordan noe av avkastningen går tilbake til samfunnet.

Han bemerket også at mye institusjonell kapital vil strømme inn i kryptoutvinningsdrift i løpet av de neste par årene. Han føler imidlertid at tilstrømningen bare kan komme hvis investorer tror eksponeringen mot BTC kommer gjennom egenkapital fra selskap som har overholdt alle regulatoriske krav.

Disse investorene må se de utvunnede myntene som en del av det aktuelle gruveselskapets balanse, noe som vil gi institusjoner og fond tillit til å kjøpe og holde kryptoaksjene.

Marathon Digital Holdings, Riot Blockchain og Hut 8 Mining er noen av de beste gruveselskapene hvis aksjer steg betydelig da Bitcoin-prisen hoppet til en ny all-time high i 2021.