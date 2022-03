SHIB versus ApeCoin: Hva er et bedre kjøp i dag?

Med hype som en viktig prisdriver, kan ApeCoin være bedre .

Shiba Inu er en meme-mynt som tok markedene med storm i 2021 etter at den økte med millioner av prosenter.

ApeCoin er den nye gutten i nabolaget når det gjelder hype, drevet av forbindelsen til Bored Ape NFT-samfunnet.

Nå som alt-sesongen starter, kan ApeCoin være et bedre kjøp for investorer som ønsker å utnytte hypen.

Shiba Inu SHIB/USD er en meme-mynt som ble fremtredende i 2021. Den fortsatte med å registrere gevinster på over 48 000 000 %. Shiba Inu var i stor grad drevet av hypen rundt meme-mynter som Elon Musk utløste i 2020. Shiba Inu fortsetter å være en av meme-myntene som har mye potensiale i fremtiden.

Det er fordi det er mange investorer som fortsatt satser tungt på meme-mynter. Dette er drevet av forventninger om en gjentakelse av gevinstene fra 2021 på et tidspunkt i fremtiden. Dessuten jobber Shiba Inu-teamet hardt for å forbedre SHIBs kjerneverdier. For eksempel er teamet i ferd med å bygge en Metaverse-plattform. Med det enorme potensialet som Metaverse har, er dette en faktor som kan få SHIB til å prestere godt i fremtiden.

På sin side er ApeCoin APE/USD den nye gutten i nabolaget som tiltrekker seg all hypen. ApeCoin har steget med over 2000 % siden lanseringen og fortsetter å trekke høye volumer i forhold til de fleste kryptovalutaer på markedet. Dette har mye å gjøre med forbindelsen til Bored Ape-fellesskapet, som for øyeblikket er det mest populære NFT-fellesskapet på markedet.

Så hvilken er et bedre kjøp?

Både Shiba Inu og ApeCoin er gode investeringer. Men nå som alt-sesongen ser ut til å starte, er det best å bevege seg med strømmen for å maksimere gevinstene. Ved å bruke denne tilnærmingen er ApeCoin et mye bedre kjøp enn Shiba Inu for øyeblikket. Oddsen er i dens favør siden den for tiden tiltrekker seg mye hype.

Sammendrag

Shiba Inu og ApeCoin er begge fantastiske langsiktige investeringer. Men for en investor som ønsker å få mest mulig ut av investeringen sin på kort sikt, har ApeCoin mer potensial. Det er mye hype rundt ApeCoin, og er nå der Shiba Inu var tilbake i januar 2021.