Shiba Inu hopper 27 % etter å ha blitt notert på Rain

Rain, en ledende kryptobørs med base i Bahrain Midtøsten, har notert Shiba Inu for å utvide handelsvolumet.

Rain var den første kryptoutvekslingsplattformen som ble fullt lisensiert etter godkjenning fra Central Bank of Bahrain. Tilbake i mars hadde Rain spurt fellesskapet på deres offisielle Twitter-konto om de skulle liste opp det nest største meme-tokenet.

Nylig kunngjorde plattformen at den støtter Shiba Inu. Imidlertid hadde Shiba Inu tidligere i år blitt notert på andre kryptobørsplattformer som Robinhood trading app og Parex desentralisert børs.

@Shibtoken is now available on Rain.

You asked and we listened, $shib is now available for trading! #shibarmy pic.twitter.com/EAFHC6YwuT

— Rain (@rain) May 13, 2022