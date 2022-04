Shiba Inus metaverse, «SHIB: The Metaverse,» gikk live på onsdag, og «land bid event» pågår for tiden. Foreløpig gis fortrinnsrett til landbudgivningsarrangementet kun til båndinnehavere.

Leash-holderne kan låse sine Leash-poletter for å by på landet. Leash-holderne har lov til å inspisere, by og også erverve land i SHIB: The Metaverse.

Den pågående landbudgivningsarrangementet er planlagt å pågå over tre dager, og det finnes rundt 35 000 landeiendommer.

Det er forventninger om at tomtene vil bli utsolgt ved slutten av salget. Shiba Inu-metaverset blir kalt «internettets fremtid.»

Etter landauksjonsarrangementet vil tomtene i «SHIB: The Metaverse» være tilgjengelige for visning, budgivning og kjøp av hvem som helst. Det er ventet at ytterligere 66.000 tomter vil være tilgjengelig da.

Hva er SHIB: The Metaverse?

SHIB: The Metaverse er Shiba Inus metaverse-økosystem som inneholder virtuell eiendom kjent som «Shiba Inu Lands» som vil gi eiere passiv inntekt.

En av metaverse-utviklerne Eric M beskrev prosjektet som «et sted hvor fellesskapet vårt, tokens, spillet, ShibaSwap og mye mer kommer til å møtes.»

SHIB: Metaverse ble opprinnelig knyttet til «Shiba Inu Games»-prosjektet, men det er ikke tilfelle siden det er et prosjekt alene.

Til slutt forventes SHIB: Metaverse- nettstedet å inneholde rundt 100 595 tomter tilgjengelig for kjøp. Tomtene vil bli plassert på et metaverskart med gater og Shiba-relaterte navn.

Shiba Inus team har lagt opp til prosessen med å kjøpe land i SHIB: The Metaverse .