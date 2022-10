Shiba Inu- og Dogecoin-investorer har fått øynene opp for Metacades presale

Metacade (MCADE) er et helt nytt prosjekt med målsetning om å revolusjonere Play2Earn- sektoren. Metacade har til og med fanget oppmerksomheten til både Shiba Inu (SHIB) og Dogecoin (DOGE)-investorer som har sett formuen sin falle i det siste. Med verdens første fellesskapsbygde metaverse-arkade har Metacade alle egenskapene som skapte meme-myntsuksessen til SHIB og DOGE.

Hva er Metacade?

Metacade er en unik ny Web 3.0 møteplass som vil være et knutepunkt der utviklere og spillere kan spille, samarbeide, utvikle, og nå sine mål. Prosjektet har et mål om å være den ultimate Game-Fi -destinasjonen, og dette har potensiale til å trekke til seg et stort fellesskap av hobbyspillere og mer seriøse spillere til plattformen.

Utviklere kan fordype seg i byggeprosessen, og det vil deles ut Metagrants til de beste spillideene. Spillere kan være spilltestere og skrive anmeldelser av nye spill før de blir akseptert. Alt dette vil bli støttet av styringsstemmer fra MCADE-tokenet, og det vil også tillate brukere en andel av fremtidige prosjektinntekter gjennom en såkalt staking pool.

Mer om Metacade staking

Medlemmer av Metacade-fellesskapet kan satse sine MCADE-tokens og vil til gjengjeld motta en andel av prosjektinntektene. Disse inntektene vil bli utbetalt i en annen valuta for å unngå å sprenge MCADE-myntforsyningen.

Når inntektsstrømmene har kommet i gang er det også planer om en token-brenningsmekanisme, eller et tilbakekjøp, for å fjerne ytterligere mynter fra sirkulasjonen. Den totale faste forsyningen ved lansering vil være 2 milliarder MCADE med 1,4 milliarder tokens tildelt i forhåndssalget og 600 millioner for fremtidige tildelinger.

Hva er Metacade fremtidsplaner?

Metacades fokus inn i første kvartal av 2023 vil være å utvide fellesskapet gjennom markedsføring. Dette er nødvendig for å tiltrekke utviklere og spillere til byggeprosessen. Prosjektet vil også bli notert på Uniswap, og det er den største grunnen til at investorer bør vurdere presale/forhåndssalget før det får for stor oppmerksomhet.

Senere i 2023 vil Create2Earn, Play2Earn og Compete2Earn GameFi-destinasjon bli fullført. Når de først har bygget en arkade med flere spill som er klar for metaverset, kombinert med et yrende fellesskap, vil det ikke være behov for planlegging. Metacade har et utrolig potensiale for ekstrem vekst, og dette er grunnen for den tidlige interessen for prosjektet.

Hva gikk galt med SHIB og DOGE?

Shiba Inu- og Dogecoin-prosjektene gikk til slutt tom for meme-damp og ideer. Det var ingen inntjeningsfunksjon for investorer, og det var heller ingen blokkjede-spill eller NFT-muligheter. Begge prosjektene var en stor snakkis, og selv kjendiser anbefalte dem. Men investorene håpet at DOGE ville bli tatt i bruk som en betalingsmynt, -det ble aldri noe av dette. SHIB-investorer ble lokket inn av tokenomi som lovet en $ 1 myntpris, noe som også mislyktes. Investorer idisse myntene har nå fått øynene opp for Metacade-prosjektet på Reddit og Discord, og de sprer også denne informasjonen videre.

Hvorfor bør du vurdere Metacade?

Hvis Metacade klarer å tiltrekke seg det samme fellesskapsaspektet som SHIB og DOGE hadde, vil de kunne holde det gående med sin P2E-inntjeningsmodell. Siden Metacade kan gi inntjeningsmuligheter for utviklere og spillere vil det kunne holde på et fast brukertall, samt tiltrekke flere brukere når ryktet har begynt å spre seg. Det er ingen gimmicker, så man vil ikke være avhengig av en strategi som i hovedsak er bygget på hype og meme-status. Metacade er et frittstående prosjekt som kan tilby investorer passiv investering med spill hvor man kan tjene på å spille.

Konklusjon

Shiba Inu og Dogecoin var de store meme-myntsuksessene i 2021, men begge ble stoppet av markedskreftene. Investorer i disse myntene har nå sett fremover og blitt mer interessert i Metacades presale. Prosjektet lager den første fellesskapsledede Play2Earn-arkaden og bringer med seg det beste innen tokenomi med innsats for inntekter og token-burns. DOGE og SHIB falt begge fra hverandre i markedet fordi de ikke hadde noen fremtidsplaner, og heller ingen nye kjøpere. Metacade trenger ikke å stole på gimmicker, den har alle egenskapene som kreves for å se meme-myntsuksess i MCADE-tokenet.