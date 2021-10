Prisen på SHIB har steget med over 46% på syv dager, og har nådd en ny rekord på $0,000044.

Prisen på Shiba Inu (SHIB) har økt med mer enn 46% i løpet av de siste syv dagene og 10% de siste 24 timene, i skrivende stund er prisen opp med totalt 484% den siste måneden. Det enorme prishoppet har ført til at kryptovalutaen har en markedsverdi på $20 milliarder, dermed er SHIB nå den 11. største kryptovalutaen målt etter markedsverdi.

Selv om prisen fortsatt er i grønt både for den siste uken og det siste døgnet, så har prisen trukket seg litt tilbake etter at den nådde rekordhøyden på $0,000044 den 24. oktober. Ifølge tall fra CoinGecko ligger den DOGE-inspirerte meme-kryptoen nå på rundt $0,000038.

Tilbakesteget kommer etter at også Bitcoin (BTC) kjemper for å holde prisen oppe nær $62 000, etter å ha sunket fra sin ferske rekordhøyde på over $67 000.

Når det gjelder SHIB-prisen kommer nok nedgangen i stor grad av gevinstrealisering hos tradere som vil selge seg ut og ta profitt. Nedgangen kommer også i kjølvannet av at Tesla-direktør Elon Musk avslørte at han ikke eier noen SHIB-token selv. De fleste SHIB-holdere har avfeid uttalelsen, og mener den ikke har noen konsekvens for prisen. Ifølge PAC Coins adm.dir., David Gokhshtein , har Shiba Inus pris steget helt uten SpaceX-sjefens støtte.

SHIB prisanalyse

Shiba Inus pris har kommet seg over flere motstandsnivåer, inkludert den tidligere rekorden på $0,000035, i sin ferd opp mot den nye rekorden på $0,000044. På tross av presset holder SHIB/USD seg fortsatt over den kritiske støttesonen markert av det grå rektangelet.

SHIB/USD 4-times prisgraf. Kilde: TradingView

Den lange skyggen av den nåværende 4-timers candlestick-en indikerer at bulls er aggressive når det kommer til å kjøpe dip-en, og de stigende kurvene fra 20 EMA-et og 50 SMA-et støtter ny økning.

4-timers RSI har også en positiv divergens, for øyeblikket like over overkjøpt territorium, noe som gir kjøperne overtaket.

Dersom SHIB/USD klarer å komme seg over den nærmeste motstandssonen på $0,00004 kan den klatre videre opp til $0,000045 og deretter $0,00005. Skulle det gå motsatt vei ligger neste støtte rundt 20 EMA-et ($0,000034) og 50 SMA-et ($0,000029).