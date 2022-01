Svak volatilitet og gjennomsnittlig momentum er noen av de mest innflytelsesrike faktorene som endrer den generelle markedsstemningen. Og for å kunne skille mellom et trendmarked og et områdebundet marked, bør du forstå volatiliteten til markedet.

Generelt bidro sterk markedsvolatilitet til at prishandlingen til meme-mynten stupte mot amerikanske dollar. Les nedenfor for å finne årsaken til at Shiba Inu bør betraktes som et godt kjøpsmiddel.

Tekniske nivåer å se før du kjøper Shiba Inu

Kilde – TradingView

Fra 4-timersdiagrammet har prishandlingen til meme-mynten blitt koblet til sør etter å ha skrevet ut en rekke lavere høyder til støtte.

For øyeblikket ville den langsiktige bearish prishandlingen av eiendelen blitt ansett for å ha funnet et hvilepunkt på $0,0002048 støtte. Motsatt kan dette være det rette stedet å ta en lang posisjon hvis prisen på eiendelen i det hele tatt skulle hoppe utover dette prismålet.

Imidlertid eksisterer støtte og motstand på $0,0001972 mens motstand ligger på $0,00002598. Generelt vil et brudd over motstanden tjene som det rette stedet å opprette en kjøpsordre, da dette vil bekrefte begynnelsen på et bullish marked.

Siste tanker

Prishandlingen til eiendelen har ikke vist noen betydelige tegn på å gå lenge ennå. Ettersom det for tiden handles sammen med den horisontale støtten. Dermed vil et brudd under støtten gjøre det mulig for verdien av eiendelen å fortsette sitt bearish rally ytterligere. Mens på den annen side, hvis prisen skulle hoppe av støtten, vil den treffe umiddelbar motstand på $0,00002598.