Å doble investeringen din i krypto er ikke alltid så vanskelig, spesielt når du snakker om meme-mynter som Shiba Inu (SHIB) . Men etter all sin prakt tilbake i 2021, har SHIB faktisk falt kraftig i år, selv om vi så en viss bedring i slutten av mars. Men mynten har potensial til å doble pengene dine. Du vil se hvorfor nedenfor, men først, sjekk ut disse viktige takeawayene:

Shiba Inu ser ut til å sitte innenfor en betydelig etterspørselssone.

Mynten kan bryte ut i et avgjørende bullish løp med 100 % gevinst.

SHIB forblir også over sterk støtte med svært lav nedsiderisiko

Datakilde: Tradingview

Kan SHIB faktisk levere 2x på kort sikt?

Ja, diagrammet ser ut til å vise at det er et oppsett for 100 % gevinst. Akkurat nå har SHIB gått inn i en avgjørende etterspørselssone på mellom $0,0000235 til $0,0000263. Dette skjedde før i slutten av februar, og når SHIB brøt, fortsatte det med en enorm margin.

Det mest konservative anslaget vil være en oppgang på 38 % denne gangen. Men hvor skal 100%-stigningen komme fra? Vel, du ser at SHIB også sitter over en veldig sterk støttesone. Dette gjør at risikoen for bratte korreksjoner er minimal.

Av denne grunn er det sannsynlig at SHIB vil svinge med rundt 40 %. Etter det kommer en liten korreksjon hvor SHIB vil trekke seg litt tilbake før den stiger igjen. Til syvende og sist kan det tenkes at prisen dobles på kort sikt.

Er det på tide å kjøpe SHIB?

Vel, Shiba Inu vil bryte ut før eller siden. Det er derfor fornuftig å begynne å samle disse myntene innenfor denne etterspørselssonen.

Fra et langsiktig synspunkt er SHIB fortsatt litt mer risikofylt på grunn av usikkerhet rundt langsiktig investorsentiment. Men med tanke på at den har falt kraftig fra 2021 ATHs, kan det være en fin tid å kjøpe meme-mynten med rabatt.