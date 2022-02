Det er ingen tvil om at Shiba Inu (SHIB) var den største meme-mynten i 2021. Den såkalte Dogecoin-morderen har fortsatt med å gjøre mange mennesker rike, men har siden mistet noen av disse gevinstene. Imidlertid har det store spørsmålet for de fleste alltid vært veien mot $1 for SHIB. Er det i det hele tatt mulig? Vel, her er noen høydepunkter.

I skrivende stund handles SHIB for 0,0000217 dollar med en markedsverdi på rundt 11 milliarder dollar.

For at SHIB skal nå $1, må den vokse med nesten 5 millioner prosent i løpet av de kommende årene.

Selv om dette kan virke umulig, gjør det faktum at SHIB vokste med nesten 26 millioner prosent i 2021 det ganske gjennomførbart.

Datakilde: Tradingview.com

Hva må skje for at SHIB skal nå $1

Veien til $1 for SHIB vil ikke være lett, og den vil ha mange opp- og nedturer. Faktisk ble stigningen i 2021 drevet av mange faktorer, hvorav de fleste kanskje ikke er tilgjengelige for SHIB i fremtiden.

For eksempel, da meme-mynten ble godkjent for handel på store børser, ble den ganske enkelt en helt vill oppgang. Men det er nå vann under brua. Tross alt er SHIB allerede i disse børsene.

Også kryptomarkedet ser ut til å korrigere seg kraftig i 2022. Memecoins som SHIB vil bli hardt rammet. Ikke desto mindre må Shiba Inu redusere den sirkulerende forsyningen for å komme til det nivået. Akkurat nå er de rundt 550 billioner mynter i omløp, noe som bare er for mye.

Kan du kjøpe SHIB nå?

De fleste eksperter vil hevde at de gode dagene til Shiba Inu er langt borte. Men det er fortsatt nok oppside for vekst, om enn ikke den massive kraftige oppgangen vi så i fjor.

For eksempel handles SHIB for tiden langt lavere enn sine 2021-høyder. Du kan kjøpe og håpe på å få tilbake den prisen før du avslutter. Ikke desto mindre er SHIB, som mange meme-mynter, svært risikabel.