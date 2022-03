Shiba Inu (SHIB) ser ut til å møte flere viktige bearish-elementer som kan senke prisen til et nytt lavnivå i år. Mynten, som var stjernen i 2021, har møtt mye press i år. Men hvordan kan du stille deg til dette mulighe fallet? Detaljer er nedenfor, men først noen høydepunkter.

SHIB har holdt seg lavere enn sine 55- og 200-dagers SMA-er de siste ukene.

Mynten er også svært utsatt for geopolitisk motvind i Europa.

På pressetidspunktet handlet SHIB for $0,00002173, ned 3% for dagen.

Datakilde: Tradingview

Shiba Inu (SHIB) – hvordan spille på denne nedtrenden?

Den bearish følelsen rundt Shiba Inu er ikke overraskende. I de fleste tilfeller, når det bredere markedet faller, har mememynter som SHIB en tendens til å ta den største støyten. Tross alt vil ikke mange investorer sikte på meme-mynter hvis den generelle risikoen i markedet forblir høy.

Det faktum at SHIB nå er under sine 55- og 200-dagers SMA-er antyder en bearish justering. Mynten kan falle mot hovedstøtten på 0,00001704 dollar før den finner et ben opp. Dette vil være et fall på 25 %, og det kan bety at SHIB vil være på sitt laveste i 2022.

Det geopolitiske presset i Europa vil heller ikke gjøre ting enklere. Den beste måten å spille dette ut på ville være å shorte SHIB på kort sikt og gå lenge når prisen har bunnet til $0,00001704.

Har Shiba Inu (SHIB) mistet momentum?

Etter å ha dominert kryptomarkedet i 2021, er det frykt for at Shiba Inu kan ha mistet momentum. Tross alt har meme-mynter en tendens til å forsvinne veldig raskt. Men SHIB er enormt, og det forsvinner ikke med det første.

Etter rekordnivåene i 2021, var det forventet at mynten i 2022 ville slite med å få en slik trekkraft. Men til tross for dette er det fortsatt en av de beste meme-myntene å investere i.